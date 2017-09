Nach dem sensationellen 7:2-Auswärtserfolg in Wettingen tritt die Mannscghaft von Coach Wintenberger sonntags im Kleinholz bereits als NLB- Tabellenleader an. Als Gegner ist der Luzerner SC zu Gast, in der Tabelle sind die Innerschweizer auf dem vierten Rang klassiert.

Nach dem Ausscheiden im Cup kann sich der HCO ganz auf den Wiederaufstieg konzentrieren. Coach Wintenberger weiss um die Wichtigkeit der Standardsituationen, mit Hengartner und Knabenhans verfügt Olten sogar über zwei exzellente Strafecken-spezialisten. Offensiv überzeugte man bisher mit abwechslungsreichem Stellungsspiel und Variationen, in der Abwehr stimmte die Chemie in den ersten Ligaspielen ebenfalls. Im Cupspiel war man teils den hohen NLA- Rhythmus nicht gewohnt, was zu Fehlern führte. Gegen Luzern wird dies nicht der Fall sein, obschon man weiterhin ohne die Dienste von Spielmacher Berger auskommen muss.

01.10.2017 13.00 Uhr HCO : LSC 2

HC Olten: Müller; Cyrill Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Vitelli, Borer, Fallegger, N. Muggli, Rindlisbacher, D. Schärer.