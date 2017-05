NLA- Landhockey Herren, Doppelrunde

In einem Samstagspiel kassierte der Oltner Stadtklub in Wettingen eine 0:9- Niederlage. RWW führte bereits zur Pause vorentscheidend und war die klar dominierende Mannschaft. Im Sonntagsspiel musste Olten eine weitere Niederlage in Zuerich einstecken.

Oltens Trainer Gerhard reiste stark ersatzgeschwächt nach Wettingen, zusätzlich wurde Schwager von der zweiten Herrenmannschaft aufgeboten. Doch gegen den Meister war nichts zu holen. Bereitsin der 3.Minute gingen die stark aufspielenden Wettinger im Anschluss an eine Strafecke in Führung. Olten kämpfte in der Hitze des Gefechts vorbildlich, doch innert 4 Minuten entschied der Gastgeber mit einer Triplette das Spiel. Zuvor hatte der HCO mehrere Moeglichkeiten bei Strafecken nicht nutzen koennen. In der 27.Minute erhoehte erneut Keller bei einer Strafecke zum 5:0- Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel ging es im selben Stil weiter, Olten fand kein Rezept gegen die formstarken Wettinger. Rotweiss schraubte in der Endphase des Spiels innert wenigen Minuten das Skore auf 8:0 hoch. Immerhin fiel das „Stänggeli“ nicht mehr, leider reichte es Olten auch nicht zum Ehrentreffer.

Im Samstagsspiel wollte der HCO unbedingt Moral tanken für die kommenden Abstiegsspiele. Dabei hatte man die Rechnung ohne die ambitionierten Zürcher gemacht. Der Gastgeber zeigte eine insgesamt fehlerlose Partie und hielt seine Playoffschancen intakt. Nach sechs Minuten führte GC bereits, und kurz vor dem Pausenpfiff kassierte Olten noch ein Ablenkertor.

Dabei hatten sich die Gäste gar nicht schlecht präsentiert und einmal verhinderte der Torpfosten den Anschlusstreffer. Doch ein Fehlentscheid des Schiedsrichters in der 37. Minute besiegelte die Niederlage: Nach einem ins Oltner Tor abgelenkten Ball zeigte der Unparteiische, aufgrund einer angeblichen "Zürcher Berührung", überraschend auf den Mittelpunkt. Nach diesem Tiefpunkt fing sich die Oltner Mannschaft nicht mehr. Der Gastgeber kam so einfach zu weiteren Treffern bis zum 5:0-Schlussstand.

Telegramme:

RW Wettingen : HC Olten 9:0 (5:0)

Wettingen, Bernau.- 150 Zuschauer.- SR Bucher, Carreda.- Tore: 3. Keller 1:0(KE). 18. Steffen 2:0(KE). 19. M.Morard 3:0. 23. Y.Morard 4:0. 27. Keller(KE) 5:0. 55. Brunner 6:0. 56. Schnyder 7:0. 60. Keller(KE) 8:0. 68.Steffen 9:0.

GCZ : HC Olten 5:0 (2:0)

Zürich, Hardhof.- 100 Zuschauer.- SR Carreda.- Tore: 6. 1:0. 33. 2:0. 37. 3:0. 50.4:0. 68. 5:0.

HC Olten:Müller; C. Roth, Leonhardt, Büchler, Studemann, C.Schärer, D. Schärer, Hunziker, Schwager,Hengartner, Knabenhans,Fallegger,Wintenberger, Berger.