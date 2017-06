NLA- Landhockey Herren, Playouts

Im den Playouts kassierte der Oltner Stadtklub gegen GC Zürich zwei Niederlagen und verliert die Serie. Damit trifft der HCO im finalen Abstiegskampf auf BB Genf.

HCO- Trainer Gerhard bot für diese Partien alle Alternativen auf, man wollte sich so teuer wie möglich verkaufen. Im Kleinholz zeigte Olten Offensivhockey vom Feinsten und hätte das erste Spiel dieses ersten Abstiegsduells aufgrund der Chancenverteilung gewinnen müssen. Doch vor allem mit viel Dusel entschieden die Gäste dieses Spiel in Olten für sich. So traf zum Beispiel in der 27. Minute C. Schärer bei einer Strafecke nur den Pfosten, im Gegenzug realisierten die Gäste das erste Tor. Noch vor dem Seitenwechsel wurde das Heimteam zudem vom Schiedsrichter benachteiligt, klarste Strafecken blieben dem Heimteam verwehrt.

In der 42. Minute kam dann noch Unvermögen dazu, als Roth Stürmer Schärer herrlich freispielte, dieser aber den Ball alleine vor dem Torwart nicht annehmen konnte. Ein paar Minuten später gelang dem HCO der längst fällige Ausgleich durch Büchler doch noch, er hatte bei einer Strafecke einen Abpraller des Torwarts verwerten können. Hektik kam in den Schlussminuten auf, als Olten die Entscheidung suchte und dabei in einen Konterangriff der Gäste lief. So erzielte GCZ Sekunden vor Spielende das siegbringende Tor durch Scheuer.

In Zürich lag der benötigte Sieg näher, als das Resultat aussieht. Olten bot GCZ lange Paroli und erst kurz vor der Halbzeitspause ging GC durch Burmann in Führung. Danach musste der HCO noch mehr riskieren und so wurde die Defensive zu stark vernachlässigt. So kassierte man weitere Treffer, doch in der 60. Minute keimte kurz Hoffnung auf, als Roth (HCO spielte bereits ohne Torwart!) auf 3:1 verkürzte. Olten kämpfte entfesselt gegen die drohende Niederlage. Motivationskünstler Gerhard gab letzte Anweisungen, aber das erhoffte Wunder blieb aus; stattdessen fiel ein weiterer Treffer für Zürich.

Telegramme:

HC Olten : GC Zürich 1:2 (0:1)

Olten, Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR: Kohl, Panschiri.- Tore: 28. Landtwing 0:1. 48. Büchler 1:1 (KE). 70. Scheuer 1:2.

GC Zürich : HC Olten 4:1 (1:0)

Zürich, Hardhof.- 100 Zuschauer.- SR: Panschiri, Zinn.- Tore: 33. Burmann 1:0. 46. Gebhard 2:0. 58. Gebhard 3:0. 60. Roth 3:1. 66. Roegiers 4:1.

Kader HC Olten:

Müller; C. Roth,Claudio Schärer, Berger, Grasso, Hengartner, Gassner, David Schärer,M. Hug, Studemann, Büchler, Vitelli, Wintenberger, C. Fallegger, Knabenhans, Eismann, Schwager, Rolf Fallegger, Rindlisbacher, Borer.