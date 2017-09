Herren NLB- Landhockey 2017/18, 1. Runde

Mit einem 4:0- Erfolg über die eigenen Reserven glückte dem HCO der Start in die NLB. Coach Wintenberger setzte mit seinem neuen, offensiven Flügelspiel erste Akzente und Torwart Müller blieb ohne Gegentor.

Die erste Mannschaft des Oltner Stadtklubs gewann das interne Clubduell letztlich verdient. Dabei wurde bei diesem besonderen Anlass niemand geschont, sondern es wurde wie üblich um Punkte gespielt.

Studemann schoss bereits in der 10. Minute per Ablenker den Führungstreffer nach einer langen Ecke. Doch die Reservisten, die mit den Rekordnationalspielern Muggli und Pfister antraten, boten lange Paroli und in der ersten Halbzeit überzeugten sie mit Zweikampstärke. Im Mittelfeld war es aber der lauffreudige Berger von HCO1 , der seine Vorderleute immer wieder gekonnt in Szene setzte, was den Unterschied ausmachte

Die erste Herrenmannschaft nutzte somit ihre konditionellen Vorteile zu ihren Gunsten aus: Rindlisbacher gelang nach einer halben Stunde im Nachsetzen das 2:0, dabei sah der Torwart alles andere als gut aus.

In der 40. Minute kam es zu einem seltenen Höhepunkt von HCO2: Vitelli wurde im Schusskreis nach einem Sololauf hart vom Ball getrennt, und die zahlreichen Fans forderten eine Strafecke zugunsten der Reservisten, jedoch blieb der Pfiff des Unparteiischen aus.

Coach Wintenberger forcierte nach dem Seitenwechsel nochmals seine Offensivkräfte, und Stürmertalent Hunziker dankte es ihm mit dem 3:0.

In der 45. Minute fiel dann die Entscheidung: Knabenhans schloss einen Angriff trickreich zum 4:0 ab. Trotzdem sündigten die Oltner, die ja den sofortigen Wiederaufstieg in die NLA anstreben, im Abschluss. Der Sieg hätte noch deutlich höher ausfallen müssen, aber insgesamt zeigte man gegen die Reservisten eine offensiv gelungene Vorstellung.

Telegramm

HC Olten 1 : HC Olten 2 4:0 (2:0)

Olten, Kleinholz.- 200 Zuschauer.- Tore: 10. Studemann 1:0. 27. Rindlisbacher 2:0. 43. Hunziker 3:0. 45. Knabenhans 4:0.

HC Olten: Müller; Berger, C. Roth, Hunziker, Gassner, Mirko Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, N. Muggli, Rindlisbacher, D. Schärer.

HCO2 (Reserven): Rogger, R. Fallegger, Pfister, R. Muggli, Roppel, Borer, Vitelli, M. Roth, R. Hunziker, Eismann, Colas, Friedli, Luginbühl.