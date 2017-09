Vorschau NLB- Landhockey Herren, Saison 2017/18

Der Oltner Traditionsverein verlor nach dem Abstieg aus der höchsten Spielklasse nicht nur seinen erfolgsverwöhnten Trainer Gerhard, sondern der Aderlass machte auch bei den Spielern nicht halt. Die beiden Nationalspieler Feller und Beuggert verschoben ihre Rückkehr, Feller wechselte gar zuLigakonkurrent Rotweiss Wettingen! Verteidiger Grasso kam bei Bern unter, während die beiden Talente C. Schärer und Büchler sich vertiefter ihrem Studium im Ausland widmen wollen. Immerhin gelang es mit der Verpflichtung Wintenbergers als Coach einen würdevollen Nachfolger von Gerhard zu finden. Trainer Wintenberger, der sich in seiner Spielerkarriere als Skorer an grossen Anlässen international einen Namen machte, holte einst 2006 den letzten Titel mit der Oltner Herrenmannschaft, und fungiert somit als neuer Hoffnungsträger beim Stadtklub.

Auf Spielerebene setzt der HCO weiter auf die eigene Juniorenabteilung, um die zahlreichen Abgänge zu kompensieren. Mit Muggli, Borer, Eisman, Müller, Hengartner und Kevin Wintenberger hat Olten talentierte Spieler, die diese Lücken schliessen werden. Nach dem Abstieg braucht es jetzt aber ein komplettes „Resetting“, um wieder ganz von vorne beginnen zu können. In der NLB heissen die Gegner neu Berner HC, HC Wettingen oder Red Sox Zürich und das wird sicherlich kein Zuckerschlecken! Der Weg zurück in die Erstklassigkeit ist steinig, aber möglich.

Nächsten Sonntag trifft man im Auftaktspiel auf die eigenen Reserven, die sich in der NLB halten konnten. Dieses interne Duell dürfte kein echter Prüfstein für die erste Mannschaft sein, zu gross sind die Unterschiede bei den Spielern beider Teams. Trotzdem muss Wintenberger erste Entscheidungen treffen, die später im Hinblick auf einen möglichen Wiederaufstieg Thema sein werden. Setzt er wie sein Vorgänger auf die Defensive oder lässt er vielleicht mit drei Stürmern angreifen?

Sonntag 10.09.2017 15.00 Uhr

Uhr HCO1 : HCO2 (Reserven)

Kader HC Olten: Müller; Berger, Roth, Hunziker, Gassner, M. Hug, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Muggli, Eismann, J. Borer, R. Borer, Rindlisbacher, D. Schärer (C).