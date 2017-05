Spitex-Verein Buchs - Generalversammlung 2017

Personeller Wechsel im Vorstand des Spitex-Vereins Buchs

Der Bedarf an Spitex-Leistungen nahm in Buchs erneut stark zu. Im Berichtsjahr erhielten 211 Einwohner/innen Spitex-Leistungen und gemessen an den total geleisteten Stunden stiegen die Leistungen der Pflege innerhalb nur eines Jahres um 11.8%.

Die Personalkosten betrugen 66% des gesamten Aufwandes. Spezialisierte Dienstleistungen wie beispielsweise „Pflege von psychisch kranken Menschen“ kann nicht angeboten werden und muss von einer anderen Spitexorganisation bezogen werden. Nur gut die Hälfte der entstehenden Kosten wird durch die Krankenkassen und die Klientinnen und Klienten abgedeckt, die Restkosten übernimmt, wie gesetzlich vorgeschrieben, die Gemeinde.

Das Forschungsprojekt BLiCK (Buchser Pflegeinventar für häusliche Krisensituationen) der Fachhochschule St. Gallen – finanziert dank eines grosszügigen Legats - wird voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden als Buch publiziert und werden gesamtschweizerisch und über die Landesgrenzen hinaus für die Fachpersonen von grosser Bedeutung sein.

Wie bereits an der GV 2016 angekündigt, traten dieses Jahr drei langjährige Vorstandsmitglieder zurück. Frau Monika Beck, Präsidentin, nach 9 Amtsjahren, Herr Armin Ott, Vizepräsident und Personalverantwortlicher, nach 6 Jahren und die Aktuarin Silvia Schneider nach 15 Jahren Vereinstätigkeit. Neu in den Vorstand gewählt wurden Frau Andrea Klee als Präsidentin, Frau Stefanie Bürge, Herr Marc Buck und Herr Dr. Dominik Weber.

Frau Prof. Dr. Susi Saxer, FH St. Gallen, referierte zum Thema „Demenz – eine Herausforderung für alle Beteiligten“. Aktuell leiden 144‘000 Personen an einer Form von Demenz. Rund die Hälfte von ihnen lebt zu Hause, betreut von Angehörigen, Freunden, Spitex und andern Leistungserbringern. In ihren sehr informativen und verständlichen Ausführungen zeigte Frau Prof. Saxer mögliche Anzeichen der Krankheit auf, erläuterte Einschränkungen in den Alltagstätigkeiten und Massnahmen zur Vorbeugung. Sie beschrieb zwei konkrete pflegerische Massnahmen (Café TrotzDem und Wandern mit Menschen mit Demenz), die von den Forschenden der Fachhochschule St. Gallen entwickelt wurden, durchgeführt und wissenschaftlich ausgewertet werden.

Silvia Schneider

Aktuarin Spitex-Verein Buchs