Am Sonntag 20. Januar 2019 fand im Hallenbad St. Jakob zum feierlichen 30. Mal der Baslerpflichtcup statt. Synchronschwimmerinnen von fast allen Schweizer Clubs reisen jeweils an einem Sonntag im Januar nach Basel. Dieser Wettkampf ist für viele die Hauptprobe für die Qualifikation der Jugendschweizermeisterschaften, welche dieses Jahr am letzten Sonntag im Januar ansteht.

Der Pflichtwettkampf besteht aus vier Figuren, welche jede Schwimmerin einem Richtergremium vorzeigen muss. Bei 50 Teilnehmerinnen und mehr, ergibt dies eine Wartezeit von 20-30 Minuten zwischen den Figuren. Die Schwimmerinnen zeigen ihre Figur ohne aufwärmen und verlassen das Wasser danach wieder. Das Warten dazwischen und die Konzentration auf die kommende Figur, kann im Training fast nicht simuliert werden.

Für die Solothurnerinnen ist diese Hauptprobe weitgehend positiv ausgefallen.

Kategorie 2 / 61 Teilnehmerinnen

RANG NAME PUNKT 3 TARY Anna 65.5898 12 ORSCHEL Pascale 62.1469 23 RÜEGSEGGER Jeannine 58.7204 28 ITEL Satine 57.0857 29 KAISER Amelia 56.5224 30 HESS Noëmi 56.5163 33 RIS Helen 55.8592 37 HÄFELI Zoe 53.5918 39 BIGOLIN Sofia 53.1061 43 GLUTZ Emelie 52.3857 45 HÄUPTLI Anaîs Zoé 51.6184 58 ZAHRADNIK Lola 42.9612 60 GÖRNER Emily Ursula 34.7449

Kategorie 3 / 55 Teilnehmerinnen