Am Wochenende vom 2. und 3. September 2017 lädt der Musikverein Gretzenbach in der Lastwagenhalle Krauer in der Gewerbezone Grund zu seinem beliebten Fischessen ein.

Seit jeher betrieb der Musikverein am Beizlifest Gretzenbach eine Fischbeiz mit Fisch-Filets. Durch all die Jahre hat sich eine richtige «Fangemeinde» aus Kunden gebildet. Und zwar auch von Personen, die sonst mit Fisch-Speisen im Allgemeinen nicht viel anfangen können. Das Beizlifest findet nur alle zwei Jahre statt. In den Zwischenjahren lädt der Musikverein deshalb separat zum Fischessen ein.

Fische, Pommes frites, Dessertbuffet

Die Lastwagenhalle P. Krauer & Co, im Grund 17 (neben dem Buddhistischen Zentrum) wird dafür jeweils in eine gemütliche Festwirtschaft verwandelt. Nebst den berühmten Fischen (Felchen aus dem Sempachersee) und passenden Getränken gibt es auch Pommes frites und ein reichhaltiges Dessert- bzw. Kuchenbuffet samt feinem Kaffee. Die Wirtschaft ist am Samstag, 2. September 2017 von 18.00 bis 24.00 Uhr und am Sonntag, 3. September 2017 von 11.00 - 18.00 Uhr geöffnet.

Als zusätzliche Attraktion werden die «BrassKids Niederamt» am Sonntag um 13.00 Uhr ein Konzert geben.

Die Gretzenbacher Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf viele Gäste!

BE