Konzert mit Jubilarenempfang in Dürrenäsch

Bei herrlichem Sommerwetter hat die Musikgesellschaft Dürrenäsch am Sonntag traditionell alle Jubilare, welche in diesem Jahr den 90. oder 75. Geburtstag feiern, zu einem Konzert auf dem Schulhausplatz eingeladen. Neben den Ehrengästen mit ihren Familien und Freunden konnte die Präsidentin Melanie Scherrer eine stattliche Anzahl Dürrenäscherinnen und Dürrenäscher begrüssen.

Im Namen der Gemeinde gratulierte Frau Gemeindeammann Andrea Kuzma allen Jubilaren persönlich und übergab ihnen ein kleines Geburtstagspräsent.

Die Musikgesellschaft mit ihrem neuen Dirigenten Erwin Schnyder gratulierte musikalisch und bot den Zuhörern ein unterhaltendes Konzert mit traditionellen und modernen Stücken. Zur Vorbereitung auf den diesjährigen Musiktag präsentierten die Musikantinnen und Musikanten zudem ihr Wettbewerbsstück, welches von mühevoller Arbeit und Liebe erzählte, sowie den Marsch "Arnhem". Diesen werden die Einwohner von Dürrenäsch im Juni vielleicht noch das eine oder andere Mal hören, nämlich dann, wenn sich die MGD in frühen Abendstunden für den Paradewettbewerb vorbereitet.

Anschliessend an das Konzert wurden die geladenen Gäste mit Speis und Trank verwöhnt. Für alle Konzertbesucher war Gelegenheit, Hunger und Durst zu stillen. Viele genossen den schönen Sommerabend bei angeregten Diskussionen.

Die nächste Gelegenheit, die Musikgesellschaft Dürrenäsch zu hören und zu sehen, bietet sich am Kantonalen Musiktag in Gansingen am Samstag, 24. Juni 2017. Die MGD wird zudem am Samstag, 8. Juli 2017 am Jugendfestumzug in Schafisheim mitmusizieren. Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich auf zahlreiche Fans.

www.mgduerrenaesch.ch.