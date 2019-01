Es ist höchst erfreulich, dass dieser Anlass einerseits schon so lange Bestand und bei beiden Verbänden einen festen Stellenwert hat. Mitverantwortlich dafür sind einerseits Fritz Ryser (SOSV) sowie Horst Ritter (MSSK), die jedes Jahr es immer wieder verstehen, ihre Athletinnen und Athleten für diesen Wettkampf zu motivieren trotz des langen Anreiseweges.

Nicht ein Gesamttotal und auch nicht ein Durchschnittsresultat waren in diesem Verbands-Wettkampf entscheidend, sondern die direkten Duelle. Die Paarungen wurden auf Grund von internen Ranglisten der beiden Verbände zusammengestellt, so dass diese möglichst ausgeglichen waren. Daher hiess es ganz einfach: Sieg oder Niederlage bzw. ein oder null Rangpunkte.

Das volle Programm

Bei der Elite resultierten für den SOSV deren drei und für den MSSK zwei Siege und somit ging dieser Wettkampf an den SOSV. Die Paarungen boten die ganze Breite an Resultaten: Klare Siege, knappe Entscheidungen, ja sogar Entscheidungsschüsse entschieden über die Rangpunkte. Siegreich in den einzelnen Duellen waren: Volker Henn und Melissa Zinder für den MSSK sowie Sina Jeger, Erika Allemann und Diana Zwald für den SOSV.