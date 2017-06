Nicht nur auf Rasen, sondern auch auf Sand lässt es sich sehr gut Ultimate Frisbee spielen. Doch statt an den Strand oder das Meer fuhren die Freespeed Ladies nach Berlin. Begleitet von Sonnenschein, heissen Temperaturen und dem Blick auf den Fernsehturm wurde dort im Herzen der Stadt auf einer Beachvolleyballanlage am Himmelfahrtswochenende das Beach Ultimate Mitte (BUM) Turnier ausgetragen. Das Turnier auf Sand mitten in der Grossstadt ist beliebt und so kamen die Teams u.a. aus Skandinavien, Belgien, den Niederlanden und sogar dem fernen Russland und nutzen es teilweise als Vorbereitung auf die Ende Juni anstehenden Weltmeisterschaften im französischen Royan.

Zusammen in derselben Gruppe mit H.E.U. (Marburg) und den Usual Ladies (Schweiz) standen Freitag gleich zwei sehr starke Gegner und die späteren Finalteilnehmer auf dem Spielplan. Die Freespeed Ladies hielten läuferisch gut mit, patzten allerdings zu oft beim Passen. Beide Teams zeigten mehr Spielsicherheit und –Erfahrung, und so unterlagen die Basler in beiden Spielen. Das trübte jedoch nicht die gute Stimmung im Team. Einige Spielerinnen spielten ihr erstes Sandturnier und es dauerte einige Zeit bis alle realisierten, dass Sand nicht gleich Rasen ist. Da das Laufen durch den Sand offensichtlich kraftraubender und langsamer ist, müssen die Laufwege durchdachter und möglichst kurz sein und die Würfe etwas sanfter. Im dritten Tagesspiel sollten diese Erkenntnisse gegen Loltimate (Dänemark) umgesetzt werden. Mit viel Konzentration und läuferischer Überlegenheit erspielten sich die Basler ihren ersten Sieg (13:3). Mit leckerer Lasagne und Schokoladenkuchen von den Turnierorganisatoren klang der Abend aus.

Am Samstag gab es zunächst noch zwei Gruppenspiele, um die Positionen (1-6 oder 7-12) für den weiteren Verlauf des Turnieres festzulegen. Das erste Spiel erfolgte gegen die Damen von KFK (Dänemark). Da das Händlerspiel der Basler nicht funktionierte und es nur selten gelang ein freies Anschlussangebot zu laufen, wurde die Taktik schnell auf lange Pässe bis in die Endzone umgestellt. Trotz der Topscorerin Laura, die fast jeden Pass in der Endzone fing, verloren die Ladies das Spiel 6:11. Das zweite Spiel des Tages gegen Bivni (Russland) verlief sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten gute Läufer und bewahrten trotz der Mittagshitze einen kühlen Kopf. Nach einem 7:7 Gleichstand nach der Hälfte der Spielzeit begann die heikle Phase. Bisher können die Ladies den guten Spielfluss in der zweiten Hälfte oft nicht erhalten und es passieren zu viele Passfehler. Doch dieses Mal sollte es anders sein und die Basler konnten sogar einen leichten Vorsprung aufbauen und siegten verdient (12:9).

Überraschenderweise lagen die Freespeed Ladies nach diesem Spiel mit zwei anderen Teams gleich auf. Aufgrund der etwas schlechteren Punktedifferenz im Dreiervergleich erlangten sie jedoch nur den 5. Platz und wurden somit für den Rest des Turniers in der unteren Gruppe eingeordnet. Sie spielten dort um die Plätze 7 bis 12. Nach der erfreulichen Nachricht, dass dadurch am nächsten Morgen länger geschlafen werden konnte, stand jedoch noch ein Samstagsspiel auf dem Plan. Zu leichtfüssig gingen die Basler in das Spiel gegen La Bamba. Der gut erarbeitete Spielfluss der vergangenen Spiele war verloren gegangen. Pässe waren nicht mehr erfolgreich, Laufangebote wurden nicht mehr gut getimed. Erst nach einem sehr späten Time-out fanden sie wieder zurück ins Spiel. Die Zeit reichte jedoch nicht mehr um den Rückstand aufzuholen und so verloren sie das Spiel 5:11. Nach einer leckeren Stärkung beim Vietnamesen und einem kleinen Abendspaziergang durch die Stadt klang die Nacht auf der Turnierparty beim Mauerpark aus.

Der letzte Turniertag startete mit einem Spiel gegen die Czech Women Masters. Langjährige Spielerfahrung traf auf spritzige Laufstärke. Das Fiasko des Vortages war vergessen und die Ladies wieder zurück in ihrem Spielmodus. Auch wenn die Masters sich am Ende den Sieg holten (5:9), sah dieses Spiel viel ausgeglichener aus, als der Punktestand. Die Motivation und gute Stimmung nahmen die Ladies mit in ihr letztes Spiel gegen die Dragons (Schweden). Auf beiden Seiten wurden so einige Scheiben verworfen, weil der Wind stark zugenommen hatte. Alle Kräfte wurden mobilisiert und der heisse Sand zwang quasi zum schnellen Rennen. Mit einer erfolgreichen Zonenverteidigung erspielten sich die Freespeed Ladies (trotz verringerter Spielerzahl, da zwei weitere Spielerinnen schon auf dem Heimweg waren – allerdings erst nachdem sie in diesem Spiel beide noch einen Punkt gemacht hatten) den Sieg gegen die Schweden und erlangten somit Platz 9 von 12.

Viel zu schnell war das Sandturnier vorbei, doch der Sommer hat gerade erst begonnen. Gut gelaunt und motiviert traten die restlichen Ladies nach einem entspannten Abendessen in der Sommersonne den Heimweg an. Danke an Julia (Freiburg) und Anika (Zürich), die die Basler Ladies mit vollem Spieleinsatz unterstützt haben.