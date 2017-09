Nach dem letztjährigen Aufstieg in die NLA, spielte das Freespeed Coed Team (Frauen und Männer gemischt) am 1. Wochenende in Willisau in der Gruppe C. In der 3er-Gruppe waren noch FSL und Panthers NexGen. Die Panthers aus Bern haben ihr erstes Spiel souverän gewonnen und waren unser erster Gegner. Wir starteten gut in die Partie und nachdem einige Punkte ausgetauscht wurden, konnten wir einige Breaks schreiben und mit einer 8:4 Führung in die Pause gehen. In der 2. Halbzeit konnten wir unsere Führung verteidigen und die jungen Panthers bändigen. Das hartumkämpfte Spiel endete mit 14:10.

In der Nightsession trafen wir auf die Flying Saucers aus Luzern. Freespeed konnte offensiv die Punkte sicher nach Hause tragen und in der Defensive viel Druck auf die Luzerner machen und so einige Fehler erzwingen. Das Team aus Basel konnte die Konzentration hoch halten und das Spiel am Ende trotz des regnerischen Wetters deutlich mit 15:4 für sich entscheiden.

Damit hat Freespeed den 1. Gruppenplatz erreicht und ist somit in der 2. Runde im Viertelfinale gesetzt. Damit konnte auch die Liga gehalten werden.

Die Konditionen waren im Morgenspiel des 2. Tags zwar trocken aber kalt. Wir spielten gegen die letztjährigen Vizemeister aus Zürich. Diese konnten ihr Spiel in der Offensive durchziehen und forderten ihrerseitz unsere Offensive. Das zürcher Team ging mit 8:4 in die Pause. Headless Zürich spielten nicht kopflos und liessen auch in der 2. Halbzeit keine Breaks zu. Durch einige Eigenfehler und knappe Situationen, welche auf beide Seite hätten kippen können, aber meist nicht zugunsten der Basler Equipe ausgegangen sind konnten sie weitere Breaks schreiben. Das Spiel endete mit 15:7.

Im letzten Match des Wochenendes hiess der Gegner Fly High Lausanne und damit der amtierende Schweizermeister. Das Spiel war sehr ausgeglichen und kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Beim letzten Punkt vor der Pause konnte Freespeed ein Break erzwingen und damit mit einer 8:7 Führung in die Pause gehen. Die 2. Halbzeit konnte in der Offensive in Angriff genommen werden aber leider konnte der Vorteil nicht verwaltet werden und Fly High machte in dieser heissen Phase mit mehreren umstrittenen aber gut gelösten Calls einige Punkte hintereinander. Bis zum Stand von 12:14 wo Lausanne noch 1 Punkt zum Sieg gefehlt hat. Da konnten sich die Basler/innen noch einmal zurückkämpfen und es kam zum Universepoint, also zum spielentscheidenden Punkt. Es wurde sehr gut verteidigt und Fly High hatte Mühe sich in Richtung der basler Endzone zu spielen. Sie bewiesen allerdings Geduld und konnten das Spiel schliesslich doch noch mit 14:15 für sich entscheiden.

Damit schliesst Freespeed Coed das erste Wochenende mit einer ausgeglichenen Bilanz, hat sich aber schon fix für die Viertelfinals qualifiziert. Dort werden die Gegner entweder ein zweites Team der Panthers oder die Hijacks aus Kerns sein. Somit kann die Reise nach Onex (GE) für die Rückrunde am 23./24. September voller Zuversicht angetreten werden. Hoffentlich werden die Spiele auch so kompetitiv, umkämpft aber auch fair und mit einem Lächeln bestritten wie bei dieser ersten Runde.