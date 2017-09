Der Devisenhandel ist ein sehr schnelllebiger Markt, da mit Hebeln gearbeitet wird und sich die wirklichen Kursschwankungen multipliziert mit dem Hebel auswirken. Wird ein Hebel von 100 gesetzt, dann bedeutet ein Prozent Kursschwankung einen Unterschied von 100% Gewinn oder Verlust. Das Risiko kann selbst von erfahrenen Tradern nur begrenzt werden wobei unerfahrene Spekulanten teils in wenigen Tagen ihr Anlagekapital verzockt haben. Es gibt Broker, die einen kostenlosen Forex Demoaccount bieten.

Ein Forex Demoaccount macht durchaus Sinn

Hier werden einem z.B. 50.000 Spielgeld Euro geboten und wenn diese mit einer Strategie verzockt sind, kann in der Regel neu begonnen werden, um eine andere Strategie zu testen. Der Anleger sollte sich jedoch immer dessen bewusst sein, dass Spielgeld nicht mit Realgeld gleich zu setzen wäre, da die emotionale Belastung weit geringer ausfällt. Wenn der Anleger weiß, dass sein Spielgeldkonto aufgefüllt wird, wenn das Geld verzockt worden ist, dann kann er relativ emotionslos und überlegt spekulieren. Aber auch bei kleineren Summen mit Realgeld kann sich eine starke emotionale Beeinträchtigung einstellen, da der Spekulationserfolg sich sehr direkt auf das eigene Leben auswirken wird.

Wer am Demokonto Strategien getestet hat, der sollte demnach nur eine kleine Realgeldmenge einsetzen, deren Totalverlust verschmerzt werden kann. Sollten nach einer erfolgreichen Phase größere Geldmengen eingesetzt werden, dann würde damit die emotionale Belastung erheblich steigen. Somit sollte auch mit genügender Erfahrung immer nur Geld für den Forex Handel eingesetzt werden, das komplett abgeschrieben werden kann, ohne dadurch erhebliche Probleme zu bekommen.

Welche Strategien gibt es beim Forexhandel?

Die meisten Trader warten entweder Wirtschaftsnews ab oder studieren aktuelle Analysen des Wirtschaftsgeschehens, um dann Positionen auf Währungspaare oder Rohstoffe zu eröffnen. Es gibt Trader, die sich hierbei auf nur ein Währungspaar spezialisieren und hier mit großen Summen vom Anlagebetrag rein gehen. Andere Trader versuchen das Risiko zu streuen oder versuchen immer nur mit kleinen Anteilen vom Anlagebetrag zu spekulieren. Dabei kann das Risiko auch über den Hebel etwas begrenzt werden, dieses wirkt sich jedoch direkt auf die Gewinnerwartung aus. Viele Trader investieren in die gleiche Kursentwicklung mehrfach, wenn diese sich nicht direkt einstellt, um somit die Gewinne zu maximieren.

Eine andere Technik ist, in beide Entwicklungsrichtungen zu spekulieren, um direkt mit einer Richtung richtig zu liegen wobei die zweite Richtung häufig mit etwas Geduld noch aufgeht, da die Kurse in der Regel schwanken. Die meisten Trader passen den Stopp Los an, bevor dieser erreicht wird. Bei der Gewinnmitnahme spekulieren einige Anleger auf bis zu 20% und andere nehmen gerne über 100% Gewinn mit. Unabhängig zur Strategie kann ein Risiko nie ausgeschlossen werden. Und da mit einer Risikobegrenzung auch die Gewinne kleiner ausfallen werden, kann nicht erklärt werden, dass ein Trader mit kleinerem Hebel erfolgreicher spekuliert als einer mit hohem Hebel, solange vom Anlagebetrag immer nur wenig eingesetzt wird.

Stopp Los setzen hilft

Verluste gehören leider immer zur Tagesordnung. Wer jedoch nur wenige Prozent vom Anlagebetrag einsetzt, kann diese Verluste schnell kompensieren wobei demjenigen, der mit allem rein geht, schlichtweg das Geld fehlt, um einen Stopp Los wieder wett machen zu können. So sollte die grundlegende Strategie sein, vom Anlagebetrag immer nur kleine Mengen einzusetzen.