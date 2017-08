Der diesjährige Vereinsbummel vom Sonntag 20. August 2017 hat uns nach Stallikon in den Weiler Aumüli geführt. Die Fachkundige Führung und Demonstration durch die Mühle und Sägerei war sehr interessant. Da staunten wir, dass anno dazumal so vieles mit Wasserkraft (Müllergewerbe & Sägerei) möglich war. Die Mühle wurde erstmals in einer Urkunde vom 16. Mai 1328 erwähnt.

Den Apéro nach der Führung konnten wir bei schönstem Sommerwetter geniessen und uns nochmals austauschen über die Eindrücke, die wir bei der Führung gesammelt hatten. Der Apéro wurde noch musikalisch abgerundet durch die Darbietungen vom Handorgelspieler Fritz Landolt.

Der Güggeli Express hatte in der Zwischenzeit bereits die Poulets und Haxen am Grill knusprig gebraten. So konnten wir den Zmittag in der Aumüli mit anschliessendem Dessert, bei einem geselligen Beisammensein bis in den späten Nachmittag geniessen. Vielen Dank für die Organisation und an die fleissigen Helfer.



Feuerwehr Vereinigung Birmensdorf

René Hedinger