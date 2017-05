An den diesjährigen Fricktaler Einkampfmeisterschaften in Stein traten 8 Athleten des STV Herznach, bei herrlichem Sonnenschein, in diversen Leichtathletik Disziplinen an.

Bei super Wettkampfbedingungen konnten die Aktiven Top Resultate erzielen.

Im Kugelstossen gewann Simon Hunziker vor Roger Leimgruber und Gian Wälchli und auf dem 5 Platz Marco Leimgruber. Im Steinstossen siegte Roger Leimgruber vor Simon Hunziker und Gian Wälchli und Marco Leimgruber auf dem 5 Rang. Auch beim Schleuderball gewann Roger Leimgruber.

Beim 100m Final gewann Michael Döbeli und auf den 3 Platz sprintete Lars Schenk. Im Weitsprung wurde Michael Döbeli zweiter. Gesamte Rangliste auf stvherznach.ch

Ein super Wettkampf als Vorbereitung für das in einem Monat stattfindende Aargauer Kant. Turnfest in Muri.

Danke an alle anwesenden Fans und Gratulation allen teilnehmenden Wettkämpfer für ihre erbrachten Leistungen. (ML)