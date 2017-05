Im Karateclub Ishin in Gipf-Oberfrick traten 84 motivierte Kinder und Jugendliche im Alter von 8-17 Jahre (Weiss bis Braungurt) zu einem Freundschaftsturnier an. Dies war eine gute Gelegenheit sich sportlich mit anderen auf gleichem Niveau zu messen. Die Teilnehmer zeigten ihr Können in folgenden Kategorien: Kata (Kampf ohne Gegner), Kumite (Kampf mit Gegner) und Teamkata.

Nach einem gemeinsamen Aufwärmen und der Anfangszeremonie am Turniermorgen begannen anschließend die Wettkämpfe mit der Kategorie Kata. Die verdiente und erholsame Mittagspause wurde genossen, bevor es am Nachmittag mit den weiteren Wettkämpfen, wie Kumite und Teamkata weiterging.

Die Karatekämpfer aus Rickenbach, Rüfenach, Gebensdorf, Aesch und Schaffhausen machten es den Oberfricker Karatekas nicht leicht. Trotzdem konnten die Oberfricker Wettkämpfer mit ihrem Ergebnis sehr zufrieden sein. Nach einem spannendem und emotionalen Wettkampftag, fand dann das lang ersehnte Rangverlesen statt. Zur Erinnerung standen am Schluss alle zum gemeinsamen Gruppenbild zusammen. Die Präsidentin dankte allen Helfern sowie den Hauptsponsoren Budo-Sport, die einen Präsentationsstand am Turniertag hatten und der DSM, sowie den Sponsoren Aargauische Kantonalbank, AXA Winterthur, Salzgrotte Stein, Remax, Kato-Storen, Römergarage, Topmüller, Coop und Migros für ihre Unterstützung, bevor alle zufrieden ihren Heimweg antreten konnten.

Rangliste

Kategorie S1 9./8. Kyu Kata: 1. Yuna John (GO), 2. Julian Luchsinger, 3. Emmanouil Ekatoramis, 4. Ursin Maurer (GO)

Kategorie S2 7./6. Kyu Kata: 1. Andrej Frei (GO), 2. Leandro Ferreiro, 3. Ana Marija, 4. Ben Gölis

Kategorie S3 5./4. Kyu Kata: 1. Lorenzo Lansini, 2. Julia Meierhans (GO), 3. Gianna Ghirlanda (GO), 4. Aaron Tschopp (GO)

Kategorie S4 3. Kyu-Dan Kata: 1. Nicole Aerni (GO), 2. Oriana Köchli (GO), 3. Diego Aerni (GO), 4. Matthias Lenzin (GO)

Kategorie S5 9./8. Kyu Kumite: 1. Sena Zimmermann, 2. Ivan Bruggmann, 3. Luka Leicic, 4. Marigoni Rashidi

Kategorie S6 7./6. Kyu Kumite : 1. Jael Jegge (GO), 2.Jayon Tschinkel, 3. Felix von Reding (GO), 4. Luka Weiss

Kategorie S7 5./4. Kyu Kumite : 1. Charles Bourdeau, 2. Iloy Lemers, 3. Gianna Ghirlanda (GO), 4. Yanic Maurer (GO)

Kategorie S8 3. Kyu-Dan Kumite : 1. Joel Reimann (GO), 2. Diego Aerni (GO), 3. Alessandro Paroloni, 4. Celine Wyss

Kategorie Teamkata 9.Kyu – Dan: 1. Gipf-Oberfrick 6 (Gianna, Oriana, Julia), 2. Gipf-Oberfrick 2 (Diego, Nicole, Aaron), 3. Gebenstorf 1, 4. Gipf-Oberfrick 5 (Leon, Matthias, Florian)