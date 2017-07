21 Bikerinnen und Biker des VC Hägglingen liessen sich von dem Regenwetter nicht abhalten und starteten erfolgreich in den verschiedenen Kategorien beim 3. Lauf des Agrovia Vittoria-Fischer Cup in Seon. Der Renntag, war wie immer, vom Veranstalter sehr gut organisiert. Alle Bikerinnen und Biker sind ein gutes Rennen gefahren und konnten insgesamt 4 Podest Plätze für den VC Hägglingen erreichen.

In der Kategorie Cross fuhr Paula Roth auf den hervorragenden 2. Platz. Und auch Gian Bütikofer, Kategorie Mega, gelang die Fahrt auf Platz 2. Bei den Damen wurde Nadja Grod ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann ihr Rennen überlegen. Michael Grod fuhr in seiner Kategorie ebenso aufs Podest und belegte den 2. Rang.

Jetzt geht es für alle Biker in die Sommerferien mit einer Rennpause, Danach stehen dann die Vorbereitungen für das Heimrennen am 27. August 2017 in Hägglingen an, wo wir auf strahlendes Sommerwetter hoffen.