Der diesjährige Fricktaler Cup fand in Zuzgen statt. Der DTV und TV Wölflinswil ging in den Disziplinen Steinstossen, Kugelstossen, Weitsprung, Fachtest Allround, Barren, Schulstufenbarren, Reck und Gymnastik an den Start. Die letzten Monate waren mit intensiven Trainings in den verschiedenen Disziplinen gezeichnet, was allerdings ausgezeichnete Ergebnissen hervorbrachte. Als Belohnung durften wir beim Rangverlesen in den Disziplinen Barren, Fachtest Allround und Reck den hervorragenden 2. Platz bejubeln. Beim Schulstufenbarren und im Weitsprung reichte es gar zum Sieg! Mit einer Note von 9.39 in der Disziplin Weitsprung durften wir uns schlussendlich in der Leichtathletik zum Fricktalermeister küren lassen. Die Turnfamilie feierte gemeinsam im grossen Festzelt den erfolgreichen Tag. Man kann auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken.