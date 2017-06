Am vergangenen Donnerstag, 15.06.2017, startete die Jugendriege Rupperswil am Aargauer Kantonalturnfest Freiamt 2017 in Muri. Über 5‘000 Jungturnerinnen und Jungturner, mehrheitlich aus dem Kanton Aargau, traten an diesem Tag in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.

Die Jugendriege Rupperswil nahm am 3-teiligen Vereinswettkampf mit den Disziplinen Sprünge, Hindernislauf und 60m Pendelstafette teil. Die Mädchen erzielten eine Endnote von 22.56 in der 2. Stärkeklasse (SP: 7.33 / HL: 7.33 / PS60: 7.90), wohingegen die Jungs eine Endnote von 25.99 in der 3. Stärkeklasse erturnten (SP: 7.99 / HL: 8.69 / PS60: 9.31).

Sie platzierten sich mit dieser Endnote auf dem starken 9. Rang. Ein Platz in den Top 10 stellen für den STV Rupperswil in der 125-jährigen Vereinsgeschichte einen neuen Rekord dar!

Die Jugendriege Rupperswil ist mit ihren rund 110 turnenden Kindern eine der grössten Jugendriegen im Kreis Lenzburg und seit einigen Jahren bezüglich Teilnehmerzahl und Niveau auf dem aufsteigenden Ast. Dies ist unter anderem, wie auch Bundespräsidentin Doris Leuthard an Ihrer Eröffnungsrede in Muri erwähnt hat, der Freiwilligenarbeit der Leiterinnen und Leiter zu verdanken, die sich die Zeit nehmen, spannende sowie abwechslungs- und lehrreiche Trainings für die Kids zu gestalten. Wir blicken in eine positive Zukunft mit der Jugendriege Rupperswil und danken allen involvierten Personen für ihre Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen.

Pascal Spanò, Hauptleitung Jugend