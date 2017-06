Am vergangenen ersten Wochenende des Kantonalen Turnfestes in Muri waren die Einzelathleten des STV Herznach am Start. Die 7 Turner und 4 Turnerinnen konnten dabei sehr gute Resultate erzielen. Michael Döbeli erreichte in der Leichtathletik M30 den 2.Podestplatz. In der Leichtathletik U20 platzierte sich Janis Goël auf dem 9. Rang. Auch Gian Wälchli (34. Platz) und Lars Schenk (40. Platz) konnten in der LA Aktive tolle Resultate zeigen. Im Turnwettkampf erreichte Julia Hunziker (Note 27.10) den tollen 18. Rang, Petra Schmid und Nadine Meyer platzierten sich auf dem 67. beziehungsweise dem 69. Platz.

Ebenfalls im Turnwettkampf konnten folgende hervorragenden Leistungen erzielt werden: Silvia Läuchli (Kat. C, Note 28.40) erreichte den 4. Rang, In der Kategorie B Aktive Turner platzierten sich Marco Leimgruber (Note 28.13) auf dem guten 9. Rang, Roger Leimgruber (Note 29.62) auf dem zweiten Podestplatz. Mit einer Maximalnote von 30.00 ergatterte sich Simon Hunziker im Turnwettkampf Kat. C die Goldmedaille.

Allen Turnerinnen und Turnern herzliche Gratulation.

Am kommenden Wochenende treten die Herznacher im Vereinswettkampf an. Nähere Infos und die genauen Startzeiten finden Sie unter www.stvherznach.ch (ds)