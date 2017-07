Mit einer intensiveren Zusammenarbeit und regionalen Projekten wollen die touristischen Organisationen des Freiamtes sich im Kanton und den angrenzenden Regionen stärker bemerkbar machen.

Auf Einladung von Erlebnis Freiamt trafen sich Vertreter von Muri Info, Bremgarten Tourismus, Kultursekretariat Wohlen und der Gemeinden Sins und Villmergen zu einer Besprechung über mögliche Synergien. In einer ersten Runde stellte sich Erlebnis Freiamt vor und erklärte seine gegenwärtigen Projekte: An der Gewerbeausstellung in Lenzburg vom 27. bis 29. Oktober 2017 ist das Freiamt Gastregion und präsentiert sich als "Land der Wege". Mit Top Freiamt ist der Verein am Aufbau eines Veranstaltungskalenders für das ganze Freiamt. Allen Organisatoren steht dieses Tool gratis für die Veröffentlichung ihrer Anlässe und Events auf der Website www.freiamt.ch zur Verfügung. Diese werden dann automatisch in den Veranstaltungskalendern von Schweiz Tourismus und Aargau Tourismus übernommen und stehen so einem riesigen Publikum zur Verfügung. Langfristig will Erlebnis Freiamt den Mountainbikern fünf Trails zu speziellen Themen im Freiamt als GPS-Tracks zur Verfügung stellen.

Bei der anschliessenden Diskussion wurde Folgendes behandelt und beschlossen: