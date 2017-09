Im Rahmen des Unspunnenfestes 2017 fanden die diesjährigen Steinstoss-Schweizermeisterschaften in Interlaken statt. Der STV Herznach trat dabei mit 13 Turnern an. In den Ranglisten konnten die Herznacher weit vorne mitmischen. So holte sich Janis Goël bei den Junioren 10kg den Schweizermeister-Titel, dicht gefolgt von Simon Rohrer auf dem 2. Rang. Auch bei den Herren im 12,5kg Stein standen zwei Herznacher auf dem Podest. Roger Leimgruber holte sich die Bronzemedaille, Simon Hunziker konnte hier, sowie beim 18kg Stein, einmal mehr den Meistertitel nach Hause nehmen. Hinter ihm ergatterte sich Gian Wälchli den 2. Platz im 18kg Stein.

Erfreulich sind die Resultate auch in der Kategorie Herren 40kg. Mit Simon Hunziker (2.Rang), Roger Leimgruber (3. Rang); Marco Leimgruber (4.Rang), Gian Wälchli (5.Rang) und Stefan Deiss (9. Rang) platzierten sich gleich fünf Herznacher in den Top Ten.

Auch in der Teamwertung 12.5kg sind die Herznacher top und holen sich die Goldmedaille.

Der STV Herznach gratuliert allen angetretenen Turnern zu den hervorragenden Resultaten. Die detaillierte Rangliste finden Sie unter www.tv-interlaken.ch (ds).