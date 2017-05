Bald fährt der Hogwarts-Express auf Gleis 9 3/4 ab. Die CEVI Abteilungen Weiningen-Geroldwil, Urdorf und Bonstetten-Hedingen begeben sich diesen Sommer auf eine magische Reise ins Reich der Hexen und Zauberer.

Nach vielen Monaten intensiver Planung ist es bald soweit: Am 15. Juli beginnt das gemeinsame Sommerlager der drei CEVI-Abteilungen. Leiter und Kinder stürzen sich in ein spannendes Abenteuer in Hogwarts. Zusammen mit Harry Potter und seinen Freunden starten wir unsere Zauberer-Ausbildung und helfen nebenbei auch bei der Bekämpfung der dunkeln Magie.

Am Sommerlager teilnehmen, werden etwa 150 Personen , was einen grossen Aufwand verursacht und viel Organisationsgeschick erfordert. Darum arbeiten neben der Lagerleitung diverse Ressorts an der Planung und Durchführung. Auf der To-Do-Liste stehen viele wichtige Aufgaben: Eine Geschichte auf die Beine stellen, sowie ein darauf angepasstes Programm zu entwickeln, einen geeigneten Lagerplatz zu finden und den dazugehörigen Lageraufbau zu planen.

Wie immer findet das Lager unter freiem Himmel statt. Dieses Jahr schlagen wir unsere Zelte im Kanton Bern im Gantrisch-Gebiet auf. Die Kinder lernen dabei einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und können neue Freunde kennenlernen.

Mehr Informationen im Internet auf: www.so-la.ch