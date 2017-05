Am vergangenen Sonntag starteten der DTV- und TV-Wölflinswil sowie die Jugi Wölflinswil bei prächtigem Wetter an der Leichtathletik-Einkampfmeisterschaft in Stein. Über den ganzen Tag hinweg wurden top Resultate erzielt.

Bei der Pendelstafette Mixed über 80 Meter konnte der DTV/TV Wölflinswil den hervorragenden ersten Platz belegen, die Jugi konnte mit einer super Zeit den dritten Platz sichern. In der Disziplin Weitsprung der Kategorie Aktive Männer konnte Stephan Müller mit einer Weite von 6.12 Metern den Sieg ergattern. Auch bei den Aktive Frauen konnte der erste Platz im Weitsprung gesichert werden. Romina Bieli überzeugte mit einer Weite von 4.92 Metern. Das Steinheben wurde nur von Wölflinswiler bestritten, dabei konnten sich Leo Leimgruber und Christian Treier mit 40 Hebungen gegenüber den Teamkollegen durchsetzen und wurden Ersten.

Elia Steck konnte in der Kategorie U16 Knaben gleich mehrere Erstrangierungen erzielen. Er gewann die Goldmedaillen in den Disziplinen 80 Meter, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstossen und Speerwurf. Bei den U10 Knaben wurde Joshua Hof in der Disziplin Ballwurf mit einer Weite von 26.45 Metern Erster.

Zudem konnte der DTV/TV Wölflinswil und die Jugi Wölflinswil vier Silbermedaillen sowie sechs Bronzemedaillen mit nach Hause nehmen. Somit kann die Wölflinswiler Turnfamilie auf ein erfolgreiches Wochenende in Stein zurückblicken.