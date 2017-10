Nur wenige Felswände gibt es im flachen Hügelland des unteren Fricktals (wohl alles ehemalige Steinbrüche). Eine davon lag lange Zeit im Schatten von Gebüsch und grossen Bäumen versteckt und war von Efeu fast ganz überwachsen. Am 4. Rheinfelder Naturschutztag haben Mitarbeiter des Rheinfelder Forstdienstes, zusammen mit einer beachtlichen Schar Helfer des Natur- und Vogelschutzvereins Rheinfelden NVVR dieses verwunschene Flecklein Land in ein schönes, neues Biotop verwandelt. Sträucher und Bäume, welche die Förster zuvor gefällt hatten, wurden zersägt und in kleineren und grösseren Stücken zu unterschiedlich grossen Asthaufen zusammengetragen. Steine, von denen in einem alten Steinbruch kein Mangel herrscht, wurden ebenfalls aufgehäuft und diese sogenannten Kleinstrukturen ergänzt mit kleinen wasserdichten Wannen, die als „Geburtshelfer“ für Unken und andere Amphibien dienen sollen. Sonnenlicht, welches nun vermehrt auf diese Kleinstrukturen fallen kann, zusammen mit der in der Felswand gespeicherten Wärme wird einen attraktiven Lebensraum schaffen für viele kleine und auch einige grössere Tiere. Aber auch der Wanderer, der sich weniger für dieses Kleingetier interessiert, kann sich am Anblick der schönen, nun vom „Dornengestrüpp“ befreiten, vielfach strukturierten und mit Nagelfluh überlagerten Kalkschichten erfreuen. www.nvvr.ch