Böige Winde und eher kühle Temperaturen waren die Merkmale der diesjährigen Doppelmeisterschaften des TCR. Trotz suboptimalen Wetterverhältnissen beteiligten sich 19 Zweierteams an dem von Sport und Spass geprägten Clubwettbewerb vom 29. Juni bis 1. Juli. Unser Spielleiter, Rolf Kasper, organisierte spannende Partien. Die Teams waren in je zwei Gruppen eingeteilt und die jeweiligen Gruppensieger bestritten den Final. Den Damenfinal gewannen die jungen Stefanie Heher und Laura Hunziker. Die Herren wurden von Vater Mufid und Sohn Din Vuckic dominiert. Der TCR gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Siegerinnen und Siegern. Alle Spiele konnten im Freien ausgetragen und das gemütliche Clubleben auf unserer schönen Anlage ausgiebig gepflegt werden. Herzlichen Dank an die wirtenden Interclubteams. Niemand musste Hunger oder Durst ertragen.