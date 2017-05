Im Grossfeld Cup 1/128-Finals stellen die Unterkulmer dem Favoriten aus Muttenz-Pratteln ein Bein und ziehen dank einem 4-0 Sieg in die 1/64 Finals ein.

Vor dem entscheidenden Cupspiel gegen UH Griffins Muttenz-Pratteln absolvierten die Tigersharks drei Testspiele auf dem Grossfeld. Die ersten beiden Spiele gegen Team Aarau und Lok Reinach gingen verloren. Am vergangenen Dienstag setzten sich die Wynentaler gegen den STV Spreitenbach mit 8-4 durch.

UHC Tigersharks Kulm – UH Griffins Muttenz-Pratteln – 1. Drittel (3-0)

Mit einem positiven Gefühl reisten die Unterkulmer an den ersten Ernstkampf nach Pratteln auf dem grossen Feld. Trotzdem war den Sharks bewusst, dass sie als klarer Aussenseiter in die Partie steigen. Die Wynentaler versteckten sich jedoch nicht, sondern legten mit Offensiv-Power los. Bereits in der ersten Minute pfiffen die beiden Unparteiischen einen gefährlichen Freistoss für die Tigersharks. Daniel Heiniger legte sich die Kugel zu Recht, legte diese mustergültig auf Charlie Peter auf, welcher diese in den Maschen versenkte. Wenig später löste Dominik Hunziker die nächste Kulmer Angriffswelle aus. Er bediente mustergültig Renzo Orlando, welcher mit einem Drehschuss die Führung für die Aargauer ausbauen konnte. Nach den ersten zehn gespielten Minuten war es wiederum der erste Block, der für Verkehr vor dem gegnerischen Tor sorgte. Renzo Orlando bediente Severin Mahni, welcher den Ball nur noch über die Torlinie schieben musste. Der Start in die Partie war geglückt und der Favorit aus Basel war vom Tempo der Aargauer überrascht. Gegen Ende der ersten Drittelspause erhöhte Griffins die Kadenz und erzeugte Druck vor dem Tor der Wynentaler. Viele Schüsse konnte die Kulmer Defensive blocken und wenn einmal ein Schuss aufs Goal kam, parierte diesen der Schlussmann Florin Friedli mit Bravur.

UHC Tigersharks Kulm – UH Griffins Muttenz-Pratteln – 2. Drittel (1-0)

In der Pause musste Headcoach Amstutz keine grossen taktischen Änderungen vornehmen. Einzig im dritten Block brachte er in der Offensive zwei neue Kräfte. Michael Zumsteg und Simon Hunziker, welcher das erste Mal nach seiner Achillessehnen-Verletzung wieder auf dem Feld stand, brachten neuen Schwung in das Spiel der Tigersharks. Denn bereits beim ersten Einsatz konnten die beiden die Führung mit einer schönen Kombination zugunsten für die Unterkulmer zum 4-0 ausbauen. Nach dem erneuten Rückschlag für die Griffins nahmen sie nun das Zepter endgültig in die Hand und zwangen die Aargauer vehement in ihre eigene Zone. Doch die Wynentaler wussten mit dieser Situation umzugehen und kämpften als Team. Wie im ersten Drittel konnten die Defensiv-Leute zahlreiche Schüsse blocken und der Rest hielt Florin Friedli weiterhin tadellos. Die Verzweiflung war in den Gesichter der Basler zur sehen. Sie fanden kein Rezept das Kulmer Bollwerk zu knacken. Einzig bei den schnellen Konter sündigten die Tigersharks im Abschluss und verpassten damit die Vorentscheidung.

UHC Tigersharks Kulm – UH Griffins Muttenz-Pratteln 3. Drittel (0-0)

Vor dem Schlussdrittel besprachen die Wynentaler die Strategie für die letzten 20. Minuten. Trainer Amstutz nahm wiederum zwei Mutationen in den Blöcken vor, welche weiteren zusätzlichen Schub im Spiel der Tigersharks gaben. Eine Änderung war Giovanni Orlando als Verteidiger zum Assistenz-Trainer umzuwandeln. Diese bewies sich im weiteren Verlauf des Spiels als richtige Massnahme. Denn die Griffins aus Muttenz-Pratteln erhöhten die Kadenz noch einmal, was die Unterkulmer zunehmend nervös machte. Dies spürte man auch auf der Bank. Dank einem überragenden Florin Friedli blieb jedoch der komfortable Vorsprung bestehen. Das Coachingduo Amstutz/Orlando nahm 13 Minuten vor Schluss eine Auszeit. Mit dieser Massnahme nahmen sie einerseits dem Gegner den Wind aus den Segeln und anderseits konnten den eigenen Spielern die Nervosität genommen werden. So wurde der rund 50 anwesenden Zuschauer immer wie mehr bewusst, dass sich eine Sensation anbahnt. Der Favorit gab sich nicht geschlagen, stand offensiver und musste dafür in der Defensive die Räume öffnen. Die Tigersharks konnten dabei immer wieder gefährliche Konter fahren. Jedoch fehlte im Abschluss das nötige Quäntchen Glück, sodass die Unterkulmer keine weiteren Treffer mehr erzielen konnten. In den letzten drei Minuten war auch dem Favoriten aus Muttenz-Pratteln bewusst, dass den Aargauer eine Sensation im Cup gelingen wird, trotzdem versuchten sie nochmals alles um Florin Friedli zu bezwingen. Doch dieser parierte bis zum Schluss alle Versuche und feierte einen verdienten Shutout.

Fazit / Ausblick

Die Geschichte des Spiels schrieb eindeutig der Kulmer Schlussmann Florin Friedli. Zu Beginn des Projekts Grossfeld-Cup wollte er sich eine Auszeit gönnen und gar nicht mitspielen. Nach der Knie-Verletzung von Matthias Amstutz wurde er jedoch von ihm zur Teilnahme überzeugt und rechtfertigte das Vertrauen mit einer mirakulösen Leistung.

Zudem legten die Unterkulmer eine starke Teamleistung ab. Jeder ging für jeden und sie pushten sich gegenseitig zur Sensation.

Nun geht es im Grossfeldcup weiter gegen Baden-Birmenstorf. Dieses Team spielt seit dieser Saison in der ersten Liga. Auf die Tigersharks wartet somit ein harter Brocken. Wann und wo die Partie stattfindet, ist noch unklar. Die Tigersharks werden sicherlich noch weitere Testspiele gegen Grossfeldteams durchführen um die Taktik weiter zu verfeinern und zu festigen.

Die Unterkulmer bedanken sich bei ihrem Gegner UH Griffins Muttenz-Pratteln für das faire Spiel und wünschen ihnen in der Meisterschaft viel Erfolg.

Aufstellung

S. Bruder, R. Eggmann, F. Friedli, T. Galliker, M. Gautschi, D. Heiniger, P. Hirt, Y. Hochuli, D. Hunziker, S. Hunziker, S. Mahni, P. Moser, R. Müller, G. Orlando, R. Orlando, C. Peter, R. Wiederkehr, M. Wyss, M. Zumsteg.