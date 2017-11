Kurz zur Begebenheit mit Roger Federer

Rund 45 Minuten vor Spielbeginn trafen Vorstandsmitglieder des RTV 1879 Basel in einem Tenniscenter unweit der Sporthalle Waldegg in Horgen zufällig auf Roger Federer. RTV-Geschäftsführer Meinrad Stöcklin sprach den Baselbieter an und lud ihn spontan zum Spiel ein.

Der beste Tennisspieler der Welt lehnte wegen eines anderen Teams dankend ab, bat aber Stöcklin spontan, die Mannschaft zu grüssen und ihr die besten Wünsche fürs anstehende Spiel zu überbringen. Diese Wünsche von "King Roger" erreichten die Mannschaft dann kurz vor Spielbeginn und beflügelten sie sichtlich (6:0-Führung nach acht Minuten).

Zurück zum Spiel: die Partie am Zürichsee war eigentlich schon nach zehn Minuten entschieden. Der RTV begann hochkonzentriert, agierte konsequent, führte nach acht Minuten mit 6:0, 16 Minuten später 16:6 und zur Pause bereits 21:9.

Auch in der zweiten Halbzeit beeindruckte der RTV gegen den überforderten Gegner mit einer starken Teamleistung und dominierte die Partie nach Belieben. So zogen die Basler kurz nach der Pause innert sechs Minuten von 10:22 auf 10:27 davon und nahmen sich dann in der Folge etwas zurück.

RTV-Cheftrainer Samir Sarac, der mit zunehmender Spieldauer auch den jungen Nachwuchsspielern (zu Recht) längere Einsatzzeiten gewährte, zeigte sich hinterher hoch zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "In den kommenden Wochen erwarten uns wichtige Spiele. Und was ich heute sah, bereitete mir viel Freude", so Sarac.

Beste Torschützen im bärenstarken Basler Kollektiv war der Rumäne Rares Jurca mit acht Treffern sowie der kroatische Spielmacher Tibor Jurjevic mit sechs Toren. Torhüter Aistis Pažemeckas (Nationalgoalie von Litauen) konnte sich zudem mit einer Quote von 48 Prozent gehaltenen Bällen auszeichnen. Kurzum: dieser RTV macht Freude.

Nächster RTV-Fixpunkt bildet am Samstag, 11. November 2017 (18:00 Uhr, Sporthalle Rankhof Basel), das Heimspiel gegen den TV Steffisburg.