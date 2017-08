An den nächsten beiden Wochenenden vom 26./27. Aug. sowie 1. bis 3. Sept. 2017 gelangt in Frick das 40. Fricker Handballturnier, das «JUMP’17», zur Austragung. Am kommenden ersten Wochenende spielen die Jugendteams auf – während am zweiten dann die Aktive- und Plausch-Teams starten werden.

Das erste Turnierweekend steht ganz im Zeichen der Jugendteams. Am Samstagmorgen starten bereits um 8 Uhr die Teams der FU16 und MU17. An Nachmittag folgen dann die Kategorien FU18 und MU19. Mit Teams aus Frick und Magden/Möhlin sind natürlich auch Fricktaler Mannschaften am Start. Am Sonntag stehen dann die jüngsten Handballerinnen und Handballer im Einsatz – in den Kategorien U13, U15 und FU14. Neben Teams aus dem Fricktal sind wieder etliche Teams aus der ganzen Nordwestschweiz am Start.

Der TSV Frick Handball freut sich auf ein interessantes Handballweekend in der Sporthalle auf dem Fricker Ebnet und heisst alle herzlich willkommen.

Programm

Handballturnier Frick, JUMP’17

Sporthalle Ebnet Frick

Sa. 26.8.17

ab 8 Uhr, Juniorinnen FU16

ab 8:30 Uhr, Junioren MU17

ab 15:15 Uhr, Junioren MU19

ab 16:30 Uhr, Juniorinnen FU18

So. 27.8.17

ab 8:30 Uhr: Jugend U13

ab 11:45 Uhr: Jugend U15

ab 12:45 Uhr, Juniorinnen FU14