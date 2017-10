Dass Solothurn nicht zu unterschätzen ist, war klar: Letztes Jahr in der Aufstiegssaison Vierter, diese Saison mit demselben Kader plus einigen Verstärkungen schon wieder vorne mit dabei. Städtli 1 war gewarnt.

Die Ambassadoren wurden in der Aue den Erwartungen gerecht und gingen in der 7. Minuten sogar 4:3 in Führung. Das vierte Tor der Gäste war das erste, das nicht von Spielertrainer Marco Kurth (8/13) erzielt wurde. Der zweitbeste Skorer Nicolo Moggi (6/8) trug sich erstmals in die Trefferliste ein, und wenig später machte der nächste matchentscheidende Spieler mit der ersten Parade auf sich aufmerksam: Torhüter Rados Dukanovic sollte noch einige wichtige Badener Chancen entschärfen.

Ja, die Badener Chancen... Die waren zwar zur Genüge vorhanden, wurden aber sträflich oft nicht in Zählbares umgemünzt. Leistungsträger wie Pascal Bühler (4/12) oder Philipp Seitle (1/6) fanden kaum ins Spiel, und auch Josef Zuber (6/12) hatte seine liebe Mühe mit der gegnerischen Nummer 1. Eine starke Leistung zeigten Francesco Biffiger (5/6) und Marcus Hock (10/13), die Baden mit ihren Toren im Spiel behielten und viel zum scheinbar vorentscheidenden 29:25 in der 54. Minute beitrugen.

Ausgleich kurz vor Schluss

Bemerkenswert: Trotz zahlreichen Patzern im Abschluss, viel zu vielen technischen Fehlern und dem generellen Unvermögen, Marco Kurths Kreise und Kreiszuspiele nachhaltig zu stören, war Städtli 1 ab der 9. Minute konstant ein bis vier Tore voraus. Irgendwie fand sich immer eine Antwort auf die unermüdlich anrennenden Solothurner, und die Zeichen standen bis zur ominösen 54. Minute auf «erkrampfter Sieg».

Plötzlich schien der Ball eckig statt rund und das gegnerische Tor in einer anderen Halle zu stehen. Während die Solothurner ihre Chance witterten und sich in der Defensive nochmal mächtig ins Zeug legten, war die Badener Blockade im Hexenkessel Aue beinahe körperlich spürbar: Keiner wollte am vielleicht matchentscheidenden Fehler schuld sein, was zu Konfusion in der Offensive und Gegentor um Gegentor führte – 52 Sekunden vor Schluss zum 29:29 durch Marco Strahm (3/4).

Marco Wyss im Badener Kasten hatte sich da zwar noch einige Male auszeichnen können, aber Spiele gewinnt man eben nicht nur mit verhinderten Toren, sondern vor allem mit erzielten. Ein solches fiel trotz Städtli-Timeout 18 Sekunden vor Schluss keines mehr, womit der erste Punkteverlust nach vier Siegen in Folge Realität war.