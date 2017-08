Der Quartierverein feiert am Samstag 26. August 30 Jahre Quartierverein Sonnebärg

Ab 11 Uhr auf dem Spielplatz Weiermattring, Brugg



Es begann an einem Freitag vor 30 Jahren, als der Einwohnerrat von Brugg die Bürgermotion „Dreifach-Turnhalle“ ohne grosse Diskussion versenkte.

Die Quartierbewohner vom Sonnebärg mussten feststellen, dass sie nur Gehör finden, wenn sie sich in einem Verein zusammenschliessen. Die Idee eines Quartiervereins war geboren, respektive wurde wieder aufgenommen.

Die Gründungsvorbereitungen begannen im Frühjahr/Sommer 1987. Die eingesetzte Arbeitsgruppe arbeitete mit Hochdruck an den Statuten und einer Gründungsveranstaltung.

Die Gründungsversammlung fand dann am 7. November 1987 in der Reithalle statt.

In der Zwischenzeit sind bereits drei Jahrzehnte bewegter Jahre ins Land gezogen. Dieses Ereignis wird am 26. August auf dem Spielplatz am Weiermattring gebührend gefeiert.

Die Festwirtschaft öffnet um 11 Uhr. Nebst Grilladen werden Pizzas gebacken und am Nachmittag werden diverse, von den Quartierbewohnerinnen gebackene Kuchen, angeboten.

Der Festakt beginnt um 13 Uhr mit einem Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre, gefolgt von einem Apéro, gespendet von der Stadt Brugg, für die geladenen Gäste. Unter den geladenen Gästen befinden sich Gründungsmitglieder, Ehrenmitglieder, Stadträte und natürlich die Sponsoren.

Ab 14 Uhr beginnt das Unterhaltungsprogramm mit dem Pétanque-, dem Jassturnier, den Vorführungen des Kasperlitheaters und der Präsentationen „Rehkitzsuche mit Drohnen“. Zum Abschluss präsentiert die Regionalpolizei Ihren Einsatzwagen und gibt Auskunft über ihre Tätigkeit.

Es ist also nicht nur für das kulinarische Wohl, sondern auch für die Unterhaltung gesorgt, sodass für jedermann etwas dabei ist.