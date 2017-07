Villmergen war das Ziel des Sternmarsches 2017 der regionalen Männerturner. Aber nicht «per pedes», jedoch um der Fitness gerecht zu werden, waren 60% der Bosmeler Männer «per bike» unterwegs. Die restliche vier konnten die Notwendigkeit ihre Anreise «per car» glaubhaft begründen.

Zusammen mit rund hundert Gleichgesinnten aus Besenbüren, Bünzen, Villmergen, Waltenschwil, Wohlen und mit Gastverein Dintikon genoss man die Feierabendstimmung im Areal der Brauerei Erusbacher & Paul AG.

Alte Seilschaften fanden sich wieder und abenteuerliche Fest-Erinnerungen wurden aufgefrischt. Die kulinarischen Präparationen an Grill-Anlagen sind ein weiterer Grund für den jährlichen Sternmarsch. Abwechselnd trifft man sich in einer der genannten Gemeinden. «Vor über 25 Jahren wurde diese Veranstaltung ins Leben gerufen» erinnerte Villmergens MTV-Präsident, Josy Rei. Aufmarsch und Stimmung des heutigen Abends lassen schliessen, dass sich die Männerturner noch viele weitere Jahre in dieser Form treffen werden.

Schwieriger gestaltete sich die dann Heimfahrt in der Dämmerung, zum Teil auf naturbelassenen Waldwegen. Ohne Komplikationen schaffte dies aber das ganze MTV-Team und kurvte wohlbehalten nach Boswil zurück.