Reto Gertschen und Michael Eppler nahmen gegenüber dem letzten verlorenen Spiel nur in der Verteidigung Änderungen vor. Wieder dabei war Nico Gurtner, der bereits nach 5 Minuten Thomas Kohler in der 2. Verteidigerpaarung ersetzen musste, da dieser durch einem Puck am Bein hart getroffen wurde. Gurtner zeigte in der Folge wie seine Mannschaftskollegen eine spielerisch gute, disziplinierte sowie kämpferische Leistung.

Basel war an diesem Abend gewillt etwas zählbares mitzunehmen. Die gegnerischen Verteidiger mit ihrem sehr guten Torhüter Fabian Zaugg wurden während des ganzen Spiels stark beschäftigt. Durch die Abschlüsse von Tkatchenko (7.), Puntus und Giacinti (9) oder den Pfostenschuss von Rohrbach (12.) hätten Basel bereits früh in Führung gehen müssen.

Später erster Treffer

Es dauerte aber bis fast zur Mitte des Spiels, als Puntus im Powerplay endlich den verdienten ersten Treffer für Basel gelang. Die Kombinationen der Basler gelangen nun noch besser. Eine solche sorgte durch Schnellmann auf Pass von Vogt zum zweiten Basler Treffer .

Zu Beginn des dritten Drittel drückte Düdingen auf den Anschlusstreffer. Mit ihren daraus folgenden Gegenstössen hätte Basel durch Puntus, Tkachenko Vogt, Voegelin, Rohrbach oder Brügger längst die Vorentscheidung herbeiführen müssen.

Als dann zwei Minuten vor Schluss Düdingens Trainer Zwahlen seinen Torhüter für einen 6. Feldspieler rausnahm und gegen Maurer eine Zweiminutenstrafe ausgesprochen wurde, kam nochmals etwas Spannung auf.

Tkatchenko mit dem Treffer ins leere Tor sorgte dann für die endgültige Entscheidung. Ärgerlich für Basels Torhüter Osterwalder, 6 Sekunden vor Schluss verhinderte ein abgefälschter Schuss von Roggo seinen ersten Shutout der Saison.

Starker Defensive Leistung

Stürmer und Torschütze zum 0:2 Joshua Schnellmann sah bei seiner Mannschaft insbesondere Defensiv eine Reaktion: «Wir zeigten Defensiv eine sehr gute Leistung, waren diszipliniert und haben auch endlich einfach gespielt. Das war heute ein Schritt nach vorne.»

Auffallend war, dass Basel zwar viel Scheibenbesitz hatte, die Spieler den Puck jedoch recht schnell wieder abspielten, was für schnelle und schön anzuschauende Kombinationen sorgte.

Dies bestätigte auch Schnellmann: «Wir haben gewusst, dass der Gegner zwar extrem routiniert ist, wir aber die schnelleren Spieler haben. Mit dem sogenannten Nord/Süd-Spiel wollten wir mit unserer jungen, frischen Mannschaft den Puck schnell hinter die Verteidiger bringen.» Mit schnörkellosen, schnellen und genauen Pässen, wie bei seinem 0:2.

«Wir gewinnen immer wie mehr Selbstvertrauen»

Mit letzter Konsequenz vor dem gegnerischen Tor hätte das Spiel viel früher entschieden werden müssen. Für Schnellmann kommt das nun von Spiel zu Spiel besser: «Wir gewinnen immer wie mehr Selbstvertrauen. Besonders bei einem solchen Spiel wie heute, wo der Gegner fast keine Torchance hatte. Heute ist mir ein erstes Tor gelungen, das nächste Mal gelingt es einem Anderen. Dann werden wir effizienter.»

Bereits am nächsten Dienstag um 20:15 Uhr folgt das nächste Spiel zu Hause gegen Star Forward. Joshua Schnellmann wünscht sich dabei wie im Spiel gegen Düdingen, «dass jeder Spieler nach der Partie in den Spiegel schaut und sagen kann, dass er motiviert und auf seine Aufgaben fokussiert war und alles gegeben hat.