Etwas früher als gewohnt (7.30 Uhr), machten wir uns am Samstagmorgen auf den Weg ans Turnfest in Muri. Nach vielen Trainings freuten sich alle darauf.

Top motiviert und voller Vorfreude, unsere Vorführungen endlich zeigen zu dürfen, griffen wir in das Wettkampfgeschehen ein. In der Disziplin der Gerätekombination (Boden und Stufenbarren) erreichten wir die Note 8.63, im Schulstufenbarren 8.32 und in der 80m Pendelstafette die überraschend gute Note 8.77. Mit diesen gebotenen Leistungen erreichten wir den Platz 36 von 110 Vereinen und sind damit sehr zufrieden.

Anschliessend genossen wir die Darbietungen der anderen Vereine, sowie das herrliche Sommerwetter und die super Stimmung. Das Kantonale Turnfest war sehr gut organisiert und bot für jeden Teilnehmer und Zuschauer eine gute Unterhaltung.