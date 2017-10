Nur drei Tage nach dem sensationellen 23:22-Heimsieg gegen den BSV Bern Muri im Topspiel der sechsten NLA-Meisterschaftsrunde erwartet der HSC Suhr Aarau am Mittwoch, 11. Oktober 2017 mitten in der Pfister HandballCamp-Woche Wacker Thun zum Duell Dritter gegen Zweiter ab 20.00 Uhr im begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz. Die erwartete Rekord-Zuschauerkulisse der Saison kommt dabei in den Genuss einer einzigartigen Frisbee-Aktion (Details zur Aktion...).

"Wir sind noch immer ungeschlagen hier und wollen dies auch am Mittwoch bleiben", zeigte sich HSC-Cheftrainer Misha Kaufmann nach dem grandiosen Sieg über seinen ehemaligen Klub am Sonntag stolz sowie bestimmt, auch dem Topteam Wacker Thun alles abverlangen zu wollen. Er sprach dabei auch vom Vertrauen, das die einmalige Schachenhallen-Atmosphäre ihm und seinem Team gibt, dank dem "wir hier fast nur gewinnen können!"

Für seinen Captain Patrick Romann wird das Spiel am Mittwoch zudem ganz speziell, weil er dann seinen 24. Geburtstag feiert - gemeinsam mit über 1'000 erwarteten Zuschauerinnen und Zuschauern. "Was heisst feiern, der Fokus gilt dem Spiel. Das Feiern kommt danach, sofern wir die zwei Punkte gewonnen haben", zeigt auch er sich entsprechend ehrgeizig, im nächsten Spitzenspiel als Gewinner vom Platz gehen zu wollen - "vom Gewinnen kriegen wir nie genug!"

Beide Teams ohne nominellen Topscorer?

Dabei muss das Heimteam aber wohl auf seinen Spielmacher und seine vorgezogene Abwehrspitze verzichten. Tim Aufdenblatten verletzte sich gegen Bern in der ersten Halbzeit, unterstützte und bejubelte danach im zweiten Durchgang sein Team mit Schmerzen von der Bank aus. Die Verletztenliste des HSC Suhr Aarau würde damit neben den rekonvaleszenten Beau Kägi und Nikola Isailovic leider einen weiteren, namhaften Zuzug erhalten. Vor allem für Neuzugang und Linkshänder Isailovic ist es dabei besonders bitter, das erste Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Team zu verpassen. Aber auch Gegner Wacker Thun plagen in diesen Tagen grosse Verletzungssorgen: unter Anderem ist der Einsatz des verletzten Topscorers Lukas Von Deschwanden am Mittwoch wohl eher unwahrscheinlich. Zudem sind die Thuner vom Europacup-Einsatz am Wochenende in Wien zusätzlich zum Meisterschaftsalltag belastet.

Wiedersehen mit Flavio Wick und Nicolas Suter

Mit Flavio Wick und Nicolas Suter haben sie jedoch ohnehin zwei Neuzugänge in ihren Reihen, die auf einen Einsatz in ihrer alten Heimat brennen. Beide konnten seit ihrem Weggang vor mehr als zwei Jahren mit GC Amicitia Zürich noch keines der beiden bisherigen Duelle gegen ihren Ausbildungsverein gewinnen. Beide wechselten auf diese Saison hin von den kriselnden Zürchern zu Wacker Thun und werden alles daran setzen am Mittwoch erstmals gegen ihre ehemaligen Teamkollegen zu gewinnen. "Es ist immer schön, auf alte Weggefährten zu treffen - wir freuen uns sehr darauf und wollen ihnen dabei in Form eines Heimsiegs zeigen, dass sie nicht an uns geglaubt haben, den Weg aber mit uns hätten beschreiten können", so Captain Patrick Romann. Während Suter als zweitbester Torschütze seines Teams fungiert und am Mittwoch das Topscorer-Shirt tragen würde wenn Teamkollege Von Deschwanden wirklich passen müsste, ist Wick hinter Marc Winkler momentan die klare Nummer 2 und kam als solche gar bereits beim Partnerverein TV Steffisburg in der Nationalliga B zum Einsatz.

Es ist also alles bereit und angerichtet - die HSC-Familie freut sich unheimlich auf das nächste Heim- und Spitzenspiel im begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz. Vor der Saison gab unser Captain in der beliebten HSC-VIDEOSERIE "FRAGEN AN.." "Oben bleiben und unter die ersten Drei" als Ziel an. Unglaublicher Dritter ist der HSC Suhr Aarau momentan auch und bei einem Sieg am Mittwoch winkt gar der zweite Platz.