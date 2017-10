Sonntag, 22. Oktober 2017

BTV Aarau 4 – VBC Safenwil-Kölliken

(25:13) (25:17) (25:17)

Nachdem wir das erste Spiel der Saison überraschenderweise klar gewonnen hatten, starteten wir voller Motivation in das zweite Spiel.

Den ersten Satz gegen Safenwil-Kölliken konnten wir durch viel Einsatz aller Spielerinnen für uns entscheiden und nahmen diesen Schwung direkt mit in den nächsten Satz.

Auch im zweiten Satz konnten wir sogleich Punkte durch präzise Service und gute Feldverteidigung erzielen. Jedoch fehlte es uns an der nötigen Aggressivität im Angriff, sodass der VBCSK unseren Vorsprung wieder aufholen konnten. Nach einem geschickt gewählten Time-Out unseres Trainers hatten wir wieder die nötige Energie gesammelt und platzierten unsere Angriffe präziser auf der gegnerischen Feldhälfte. So konnten wir schlussendlich auch den zweiten Satz gewinnen. Den dritten Satz wollten wir uns nicht mehr nehmen lassen und gaben dafür nochmals vollen Einsatz. Am Schluss entschieden wir auch diesen Satz mit 25:17 für uns.

Wir freuen uns über diese weiteren drei Punkte und sind gespannt auf die kommenden Spiele der Saison.