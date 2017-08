Einmal mehr organisierte unser Spielleiter Rolf Kasper spannende Meisterschaften in vier Kategorien. Bei den aktiven Damen konnte Stefanie Heher die Konkurrenz gewinnen, bei den Seniorinnen eroberte Eliane Sutter das oberste Treppchen. Nach einem intensiven Fight gewann Din Vuckic die Kategorie der aktiven Herren, während Bruno Rütti bei den Senioren den Meistertitel eroberte.Bei guter Beteiligung erlebten wir, trotz Unwetter am Freitagabend, das uns zwang einige Spiele in die Tennishalle zu verlegen, viele spannende Matches. Wir freuen uns bereits auf die Mixed - Meisterschaften, die vom 7. Bis 9. September auf der Anlage des TC Reinach ausgetragen werden. Weitere Bilder und Informationen finden Sie auf der Homepage des TC Reinach.