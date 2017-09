Beim Forex Handel gibt es wie bei allen Geldanlagen neben dem Ertrag natürlich auch eine Reihe von Risiken. Wer diese jedoch erkennt, kann es vermeiden, unnötige Risiken einzugehen. Gerade wer sich die Mühe macht, vor den ersten Handelskäufen einen Trading Anbieter Vergleich zu starten, spart dadurch viel Zeit und Geld. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass der Forex Markt ganz anders ist, als andere Märkte. Die immense Größe dieser Handelsplattform und die enorme Geschwindigkeit, mit der gehandelt wird, bieten ganz neue Möglichkeiten. Dies macht ihn zwar risikoreicher, erhöht aber auch die Chancen auf mögliche Gewinne.

Der Devisenmarkt bietet vielfältige Optionen für Investitionen. Um im Online Aktienhandel Schweiz erfolgreich zu sein, muss man kein Millionär sein. Hier können Anleger schon mit relativ kleinem Startkapital handeln. Allerdings gilt auch hier die Devise, nur mit Geld zu handeln, dessen Verlust man sich leisten kann!

Zunächst ein paar Fachbegriffe und was sie bedeuten:

Risikokapital

Das Kapital, mit dem der Anleger seine Investitionen tätig nennt man Risikokapital. Idealerweise wird dieses Geld nicht für andere Zwecke benötigt. Man hat es buchstäblich auf der hohen Kante und damit zur freien Verfügung. Durch erfolgreiche Transaktionen lässt sich das Kapital erhöhen und bei einem Verlust erleidet der Anleger keinen wirklichen materiellen Schaden.

Wechselkursunsicherheit

Forex Trading Anbieter weisen immer wieder auf Unsicherheiten hin, die durch die Schwankungen der Wechselkurse entstehen. Dies wird von Wirtschaftswissenschaftlern auch als Wechselkursunsicherheit oder Wechselkursrisiko bezeichnet. Dabei ist die Unsicherheit in Bezug auf die Wechselkurse umso größer, je weiter die geplante Ausgabe in der Fremdwährung in der Zukunft liegt. Dies betrifft auch die sogenannte Wechselkursvolatilität. Das Risiko liegt dabei darin, dass der Gewinn mit der Höhe des Risikos steigt. Selbst geringste Bewegungen am Markt wirken sich auf die Höhe von Gewinn oder Verlust aus. Daher ist gerade beim Trading sehr viel Selbstdisziplin notwendig.

Risiken vermindern

Um mögliche Risiken zu vermindern, gibt es unterschiedliche Strategien. Dazu ist es notwendig, die Gesetze der Märkte zu verstehen. Deutsche Forex Broker haben die Möglichkeit vor dem Einsatz von eigenem Kapital zunächst ein Demo Konto zu eröffnen. Hier kann jeder Anleger mit „Spielgeld“ agieren und so die Gesetzmäßigkeiten der Finanzmärkte kennenlernen. Diese kostenlose Schulung bietet die Möglichkeit, ohne Risiko Handel zu betreiben und so alle Facetten dieser Geldanlage zu betrachten.

Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten das eigene Risiko zu minimieren. Wie etwa durch eine Chartanalyse. Wer die bisherigen Ereignisse im Markt und auch die Ursachen der Veränderungen im Markt analysiert, kann mögliche Entwicklung voraussagen. Fachleute bezeichnen diesen Vorgang auch als Prognostizierung. Die Prognostizierung bietet die Chance, die künftigen Geschehnisse im Markt zu schon vorab richtig einzuschätzen.

Um die Gefahr von Verlusten zu vermeiden, kann der User aber auch Stop-Loss- und Take-Profit-Limits platzieren. Dabei wird automatisch verkauft, wenn ein vorher bestimmtes Gewinn- oder Verlustlimit überschritten wird. Durch den Stop-Loss und Take-Profit ist es einfacher, das eigene Trading zu kontrollieren. Die ständige Kontrolle der Kurse entfällt, was ein entspanntes Handeln wesentlich erleichtert.

Der beste Forex Broker ist sicher nicht der mit dem höchsten Risiko, sondern jemand, der gezielt handelt und damit sein Kapital vermehrt. Durch einen Forex Konto Vergleich oder einen Forex Konto Test lassen sich die besten Anbieter finden. Und damit steigt auch die Chancen auf Gewinne im Forex Handel. anHHandel

Die wichtigsten Vorteile des Forex Trading:

Der Handel mit einem vorher festgelegten Hebel (Leverage-Effekt)

Damit hat der Anleger alles selbst in der Hand. So lassen sich unnötige Risiken vermeiden.

Das größte Handelsvolumen (Aktien, Währungen, Rohstoffe, Indizes)

Ich bin als Nutzer nicht auf eine bestimmte Geldanlage festgelegt und kann ganz unterschiedliche Anlageformen für mich entdecken.

Volle Kostenkontrolle durch festgelegte maximal Gewinne/Verluste

Diese Funktion kommt allen entgegen, die sich nicht rund um die Uhr mit Wechselkursen beschäftigen möchten. Vorher festgelegte Gewinne und auch Verluste ermöglichen es, die volle Kostenkontrolle über das eigene Trading zu behalten.

Technische Analysewerkzeuge und neueste Technologien

Dem Anleger stehen eine ganze Reihe von Analysewerkzeugen zur Verfügung. Wer sie nutzt, steigert damit seine Chancen auf Gewinne.

Gewinnchancen sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten

Anders als bei herkömmlichen Geldanlagen profitiert ein Forex Broker auch von fallenden Märkten. Es lohnt sich also, sich in beide Richtungen zu orientieren.

Mobile Steuerung via Internet, Smartphone oder Tablet-PC

Heute ist zum Glück niemand mehr darauf angewiesen, 24 Stunden pro Tag am heimischen Rechner zu sitzen. Das mobile Internet über Tablet-PCs oder das Smartphone bietet rund um die Uhr Zugang zu den internationalen Finanzmärkten.

Handelszeiten rund um die Uhr (24 Stunden am Tag)

Heute handelt man nicht nur innerhalb der Börsenöffnungszeiten. Der Forex Markt ist immer geöffnet!