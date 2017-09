Der CFD-Handel findet nicht – wie bei allen anderen Wertpapiergeschäften – an der Börse statt. Hier ist auch kein Makler der Geschäftspartner des Anlegers, sondern ein Broker. Diese Geschäftsform mit CFD wird auf der jeweiligen Plattform des Brokers getätigt.

Dabei muss der Anleger bei einem Broker ein Konto bzw. ein Depot eröffnen. Dann kann der Anleger von dort aus mit allen möglichen Produkten des Brokers handeln. Die Produkte der Broker unterscheiden sich dabei von Broker zu Broker. Möchte er über das Angebot seines Brokers hinaus weitere Produkte handeln, muss er einen weiteren Broker beauftragen.

CFDs gehören in den letzten Jahren immer mehr zu einem Handelsinstrument, das bei Anlegern und Brokern immer interessanter geworden ist. Daher ist die Wahl des richtigen Brokers und damit auch ein Vergleich der Broker unerlässlich geworden, um nicht an ein „schwarzes Schaf“ zu geraten. Deshalb sollten einige Regeln beachtet werden, um nicht in eine Kostenfalle zu geraten.

Ein zuverlässiger CFD-Anbieter zur Risikominimierung

Der CFD-Broker hat eine klare und übersichtliche Internetseite mit einer benutzerfreundlichen Handelssoftware, die auch die aktuellen Kurse immer in Echtzeit wiedergibt. Es ist alles transparent. Der Broker bietet eine umfangreiche Produktauswahl an mit auch zusätzlichen Produkten wie Anleihen. Der Broker garantiert ein Serviceangebot. Es gibt neben dem Internetkontakt noch weitere Kontaktmöglichkeiten wie Telefon oder Telefax zum Broker.

Durch die starke Hebelwirkung von CFDs ist eine schnelle Reaktion des Anlegers bei Kursschwankungen wichtig, um keine Verluste zu erleiden. Daher sollte der Broker lange Handelszeiten anbieten.

Eine weitere Frage kann die Sicherheitsleistung (Margin), die ein Anleger erbringen muss, sein, denn bei dieser Handelsart kann es zu hohen Kursschwankungen kommen und damit zu großen Verlusten für den Anleger. Es kann dabei passieren, dass die Sicherheitsleistung komplett verbraucht wird und der CFD-Broker sogenannte Margin-Calls macht. Das bedeutet, dass der CFD-Broker nach einer weiteren Sicherheitsleistung fragt. Also bestimmt die Höhe der Sicherheitsleistung die Höhe des Hebels.

Konditionen und Preise des Brokers sind übersichtlich und korrekt, alle Sicherheitsleistungen sind verständlich und nachvollziehbar. Ein guter Broker zeichnet sich auch aus dadurch, dass er unerfahrenen Anlegern ein Demokonto anbietet, damit dieser die Chancen und Risiken beim CFD Handel kennenlernen kann mit virtuellem Kapital.

Letztlich sollte auch überlegt werden, ob der Anleger mit einem deutschen oder ausländischen Broker zusammenarbeiten möchte. Beim deutschen Broker zahlt der Anleger bei einem erfolgreichen Deal die Abgeltungssteuer. Beim ausländischen Broker muss er dies erst am Ende des Jahres leisten und hat somit einen Vorteil in der Liquidität.

Ganz wichtig ist noch ein gutes Risikomanagement, das bedeutet, dass ein guter Broker seinen Anleger über die jeweiligen Risiken der Anlage in Kenntnis setzt.