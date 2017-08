Donnerstag, 24. August 2017 von 17.30 – 20.00 Uhr

Vier von fünf Menschen brauchen mindestens einmal in ihrem Leben Blut. Ihre Blutspende zählt, damit in Schweizer Spitälern kranken und verunfallten Menschen geholfen werden kann. Jeder kann in die Situation geraten, in der er auf fremdes Blut angewiesen ist – auch Sie. Deshalb gilt: Mein Leben – Dein Blut. Ihre Spende kann Leben retten!

Am Tag der Spende sollten Sie viel trinken und vor der Spende etwas Leichtes essen. Der Spendenvorgang selbst dauert lediglich acht bis zehn Minuten. Ein kleiner Aufwand mit grosser Wirkung. Gönnen Sie sich nach der Spende eine kurze Ruhepause und einen Imbiss in unserer „Caféteria“.

Der Samariterverein Endingen und der Blutspendedienst Zürich führen am 24. August 2017 die nächste Blutspendenaktion durch und freuen sich auf viele Spenderinnen und Spender.

In diesem Sinne: SPENDE BLUT, RETTE LEBEN!!!