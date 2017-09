Nach dem souveränen Sieg in der ersten Runde des Schweizer Cups auswärts gegen den AS Gambarogno aus dem Tessin, empfangen die Frauen am Sonntag 24. September den FC Luzern im Mittleren Brühl. Obwohl die Solothurnerinnen gegen das Team der Nationalliga A krasser Aussenseiter sind, wollen sie dem FCL Paroli bieten. Der Cup hat bekanntlich seine eigenen Gesetze und es fällt immer wieder ein Goliath. Anpfiff zum Spiel ist um 12:00 Uhr.