Minifeld-WM Bei der Minifeld-WM 2017 mussten die einheimischen Spreitenbacher Teams die Vorherrschaft den Auswärtigen überlassen. Auch im nächsten Jahr wird Spreitenbach Gastgeber der Minifeld-Weltmeisterschaften sein.

Wer hat’s erfunden? Richtig, die Spreitenbacher. Aber wer hat’s gewonnen? Auch richtig, nicht die Spreitenbacher. Bei der 2. Minifeld-WM, am vergangenen Samstag, 30. September 2017 im Spreitenbacher Seefeld mussten die Einheimischen die Siegerpokale leider auswärtigen Konkurrentinnen und Konkurrenten überlassen. Beim Minifeld-Unihockey spielen 2-gegen-2 auf einem Drittel des Kleinfelds.

Bei den Herren siegte am Ende das Team «Fesch ufe Tesch» nach einer ganz starken Leistung im Final gegen «Aui Aui», wo mit Cedric Heer (Bild) immerhin ein Neo-Spreitenbacher spielte. Im vorherigen Turnierverlauf war «Fesch ufe Tesch» am Rande des Ausscheidens, konnte sich aber über die Runden retten und dann im Final die Glanzleistung des Tages abrufen. Der Sieg war verdient. Auch den 3. Platz ergatterte sich mit «Team Uniho» ein auswärtiges Duo. Auffällig: In diesem Jahr kamen vor allem schussstarke Teams zum Erfolg, wohingegen bei der 1. Austragung 2016 durchaus auch spielerisch noch mehr Akzente gesetzt werden konnten.

Bei den Damen war es eine relativ klare Angelegenheit. Das Team «KackTUSSEN», das einzige auswärtige Team im Damenfeld, gewann jedes Spiel und holte sich so verdient den Weltmeistertitel. Die jungen wirbligen Spreitenbacherinnen waren gegen die Erfahrung der KackTUSSEN zwar nicht chancenlos, aber eben doch unterlegen.

Die sechs Torhüterinnen und Torhüter wechselten sich ab. Unter ihnen wurde Reto Zeindler – und damit immerhin hier ein Spreitenbacher – zum «Besten Torhüter des Turniers» ausgezeichnet.

Auch im kommenden Jahr werden in Spreitenbach wieder Weltmeisterschaften stattfinden. Hoffentlich dann wieder mit mehr Erfolg für die Einheimischen Teams. Es wird jedoch gemunkelt, dass die Spreitenbacher Herren sich bewusst etwas zurücknahmen, da sie am Sonntag noch Meisterschaftsspiele hatten.