Der Gemeinnützige Frauenverein stein hat einen Ausflug zum Arlesheimer Bauerngarten organisiert. 15 Frauen haben sich am 28. Juni beim Saalbauparkplatz getroffen. Die Fahrt führte direkt zum Bauerngarten wo uns Nicole Söll schon erwartete. Von ihr erfuhr die Gruppe des Frauenvereins viel Interessantes über den Anbau und die Pflege der verschiedenen Kräuter und Pflanzen. Die mit Buchshecken eingefassten Beete zeigen mit ihren rund 40 ProSpecieRara-Gemüsesorten, Küchenkräutern sowie Zier-und Heilpflanzen eine bunte Vielfalt. Der Garten wird seit 2009 biologisch-dynamisch bewirtschaftet.



So können hier zum Beispiel Haferwurz, Rote Gartenmelde, Guter Heinrich, Cardy, die Kartoffel Blaue Schwede oder Rubine, eine alte Rosenkohl-Sorte mit kleinen, roten Röschen, bewundert werden.



Anschliessend begab man sich für den kulinarischen Teil des Abends in ein nahe gelegenes Restaurant. Nach angeregten Gesprächen in gemütlicher Runde traten sie Frauen zufrieden die Heimfahrt an.