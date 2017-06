Das Wohler Jugendfest vom 30. Juni und 1. Juli wird auch dieses Jahr ein grandioses Dorffest im Herzen von Wohlen. Die Kammergesellschaft wird dabei eine attraktive Beach-Bar mit diversen Attraktionen für Jung und Alt betreiben.

Im grossen Zelt im Garten der "Praxis im Park" (Zahnarztpraxis Dr. Benno Schmidli) wird an den beiden Festtagen sommerliche Stimmung herrschen. Beim Besuch der Kammer-Beach-Bar wähnen sich die Gäste bereits in den wohlverdienten Sommerferien an einem wunderbaren Traumstrand in Hawaii. Dafür sorgen eine tolle Dekoration mit einer gemütlichen Sitzlounge, Musik- und Surfvideos, sowie eine Auswahl an exotischen Drinks, Cocktails und erlesenem Wein. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist mit Chicken Nuggets und Pommes Frites gesorgt.

Happy Hour von 19 bis 20 Uhr

An beiden Festabenden steigt eine grosse, rauschende Beach-Party. Diese wird mit einer Happy Hour von 19 bis 20 Uhr eingeläutet. (2 Getränke für 1) Für die richtige musikalische Stimmung sorgen die Kammer-Dj's mit tollem Sound von Schlager über Beach-Sound bis hin zu den aktuellen Charts.

Airbrushtattoos und Kinderschminken für die kleinen Gäste

Damit die Eltern den Besuch an der Beach-Bar ungezwungen geniessen können, hat die Kammergesellschaft auch an das Wohl der kleinen Gäste gedacht. Mit der diplomierten Visagistin Yvonne Schmid-Hoppler konnte eine Spezialistin für Airbrushtattoos und Kinderschminken engagiert werden. Diese Attraktion wird am Freitag von 16.30 bis 19 Uhr (Airbrushtattoos) und am Samstag von 11 bis 16 Uhr (Kinderschminken) für ein kleines Entgeld angeboten.

Die Kammergesellschaft freut sich drauf, viele Gäste am Wohler Jugendfest begrüssen zu dürfen und mit ihnen eine tolle Beach-Party zu feiern.