Die Kammergesellschaft Wohlen hat an ihrer diesjährigen Generalversammlung ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Ein Highlight des kommenden Vereinsjahrs wird die erstmals stattfindende Schlagerparty sein.

Zu Beginn der Versammlung durfte Präsident Peter Michel in seinem Jahresbericht auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2016 zurückblicken. Insbesondere bedankte er sich ganz herzlich beim Ehrenkammer „Fredy de Fürig“ und seiner charmanten Silvia für ihr grosses Engagement während den Fasnachtstagen. Sie absolvierten das fasnächtliche Mammutprogramm, unter anderem mit den Fasnachtsumzügen in Dottikon, Kinderumzug Wohlen, Bremgarten, Urdorf und Brugg, bravourös und mit viel Herzblut. Sie waren ein tolles Aushängeschild der Kammergesellschaft. Unterstützt wurden „Fredy de Fürig“ und Silvia insbesondere durch das Ex-Ehrenkammererpaar „Niklaus de Chäser“ und Rita. Wie dem Jahresbericht von Peter Michel weiter entnommen werden konnte, ist die Kammergesellschaft auch ausserhalb der Fasnachtszeit eine sehr aktive Gesellschaft. So treffen sich die Mitglieder viermal jährlich zu einem Quartalsstamm. Weiter gelungene Anlässe des vergangenen Vereinsjahrs waren der Familienausflug auf den Pilatus sowie der Risottostand vor der Zanzibar anlässlich des Weihnachtsmarkts.

Auf die diesjährige Generalversammlung hin trat Urspeter Kunz aus dem Vorstand zurück. Urspeter Kunz amtete während vieler Jahre als Kassier bzw. als Säckelmeister, wie dieses wichtige Amt bei der Kammergesellschaft genannt wird. Die Versammlung dankte Urspeter Kunz mit langanhaltendem Applaus für sein unermüdliches und langjähriges Engagement im Vorstand. An seiner Stelle wählte die Generalversammlung Phillip Neeser als neuen Säckelmeister in den Vorstand. Ebenfalls wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Pierre Londorf, Daniel Bigler, Dominik Donat, Frank Englisch, Dominik Kuhn und als Präsident Peter Michel von der Versammlung einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Auch im Vereinsjahr 2017 warten diverse Höhepunkte auf die Mitglieder der Kammergesellschaft. So werden die Kammerherren am 30. Juni und 1. Juli mit der Kammer-Beach-Bar am Wohler Jugendfest für gute Stimmung sorgen. Ein besonderes Highlight im Jahr 2017 ist weiter sicherlich die am 9. September 2017 in der Bleichi Wohlen erstmals stattfindende Schlagerparty, welche von allen Wohler Fasnachtsvereinen gemeinsam organisiert wird. Zum Abschluss der Versammlung wünschte sich Präsident Peter Michel eine sensationelle Fasnacht 2018 mit dem 188. Kammerball Maximal am 10. Februar 2018 als Höhepunkt.