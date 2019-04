Der Uhrencup gilt als ältestes internationales Fussball-Vorbereitungsturnier Europas und geht 2019 in seine 55. Austragung. Das Traditionsturnier wurde vor sechs Jahren von der UNESCO aufgenommen (Kategorie der "lebendigen Traditionen der Schweiz"). Seit 1962 reisten mit einer Ausnahme eines Tiefs in den 1990er Jahren nahezu jedes Jahr internationale Spitzenklubs nach Grenchen und massen sich mit Schweizer Grössen. So gaben sich in den letzten 50 Jahren unter anderem Klubs wie der FC Liverpool, Celtic Glasgow, Schalke 04, Borussia Dortmund, Roter Stern Belgrad oder West Ham United im Stadion Brühl die Ehre. Nachdem der Turnierdirektor Sascha Ruefer den Uhrencup 2013 zum letzten Mal organisiert hat, übergab er das Traditionsturnier in die Hände von Thomas Grimm (ehemaliger Präsident des Swiss Football League und des BSC Young Boys) und von Simon Laager (Geschäftsführer der Sportmar-keting-Agentur FairMatch). Diese neuen Kräfte veranstalteten im Sommer 2016 zusammen mit dem ursprünglichen Organisationskomittee den ersten neuen Uhrencup mit Broussia Mönchengladbach und Galatasaray Istanbul in Grenchen und Biel. 2017 sorgten der Stoke City FC als Turniersieger, Benfica Lissabon sowie der BSC Young Boys und Neuchâtel Xamax FCS für spannende Spiele mit rund 17000 Zuschauern, während letzten Sommer das englische Premierleague-Team Wolverhampton Wanderers das Turnier vor YB, Feyenoord Rotterdam und dem FC Basel gewann.