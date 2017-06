Am Kantonalen Musiktag in Tägerig wurden mit 50 Musikerjahren Sepp Bühlmann zum kantonalen Ehrenveteran und mit je 35 Musikerjahren Beatrice Kaufmann, Esther Herzig und Roland Kapaurer zu Eidgenössischen Veteranen ernannt. Es wurde gebührend gefeiert und auf diesem Wege gratuliert der Musikverein Niederwil den Veteranen nochmals herzlich.

Die Nachbars-Musikvereine Stetten und Niederwil musizieren gemeinsam am Brückenfest Gnadenthal vom 8. + 9. Juli. In einigen Proben bereiten sich die beiden Vereine zusammen für dieses Fest vor. Am Samstag, 8. Juli 19.30 Uhr beim Festakt und am Sonntag, 9. Juli 10.30 Uhr beim Frühschoppenkonzert wird dieses Projekt gemeinsam musikalisch präsentiert.