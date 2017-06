Am Samstag, 13. Mai 2017, hatten die Chräieschränzer Egerkingen ihre 28. Generalversammlung im Comfort Hotel Egerkingen (Motel) zum ersten Mal durchgeführt. Bei dem vorgängigen Essen wurde ausgiebig geplaudert und die neusten Infos seit dem letzten Wiedersehen ausgetauscht, bis schliesslich um 20.15 Uhr der ernste Teil des Abends begann. Wieder einmal dürfen wir auf ein aktives, erfolgreiches und geselliges Jahr zurückblicken, so unsere neue Präsidentin, Nathalie Rütimann.

In der nächsten Saison dürfen wir Thomas Kissling, Sarah Leu, Fabian Müller, Marijana Müller, Dominik Studer und Melanie Stutz als Neumitglieder herzlich Begrüssen, welche bereits seit zwei Jahren bei uns am Mitfasnächtlen sind und einstimmig in den Verein aufgenommen wurden. Zudem hat Christoph „Bix“ Gees sein erstes Jahr bei uns absolviert und wird einstimmig vom Zwärgchräi- ins Vorchräijahr gewählt. Anja Fischer wurde, für die viel geleistete Arbeit in der Guggenmusik, einstimmig vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Unser Tambourmajor besteht neu nicht nur aus einer Person, sondern als Tambi-Team, welches die musikalische Leitung ab Saison 2017/18 übernehmen wird. Leider werden uns Franz Fischer, Peter Studer, Sascha Christ, Anja Fischer und Melina Eggenschwiler auf die nächste Fasnacht verlassen, wobei Franz, Peter, Sascha und Anja durch die Ehrenmitgliedschaft im Verein bleiben. Im Vorstand gab es dieses Jahr keine Änderungen.

Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfer, Sponsoren und Gönner, welche mitgewirkt haben, dass wir wieder ein tolles Vereinsjahr haben konnten.