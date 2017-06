In gewohnt souveräner Manier stellte die Männerriege am Vorabend die ganze Infrastruktur innert kürzester Zeit auf.

Gemäss Wetterbericht durfte schönster und warmer Sonnenschein erwartet werden was uns veranlasste alle verfügbaren Tische und Sonnenschirme aufzustellen.

Die erste Equipe begann am Samstag um 8 Uhr mit dem beladen vom Grill mit Holzkohle. Kurze Zeit später konnten die ersten 10 Spiesse vor der Glut aufgehängt werden.

Pünktlich um 11 Uhr wurden die ersten Gäste bedient. Die Güggeli mit der fein gewürzten, knusperige Haut und dem saftigen Fleisch wurden von allen Besuchern geschätzt und gelobt.

Die Grilleure leisteten super Arbeit so das kein Gast auf das Güggeli warten musste. Das Servicepersonal, mit unseren Frauen als Hilfe, hatten alle Hände voll zu tun den am Abend waren wie erwartet alle Sitzplätze schnell belegt.

Das Team an der Theke und die fleissigen Helferinnen am Abwasch arbeiteten auf Hochtouren.



Neu in diesem Jahr hatten wir die Ruedertaler Hofglace im Angebot. Diese war jedoch, wenn wundert es bei diesem tollen Wetter, schon bald ausverkauft. Als Dessert hatten wir noch genügend feine Torten in der Auslage.

In ebenso gewohnter Art wurde am Sonntag die Öfen gereinigt, die Tische und Sonnenschirme versorgt, die Gläser und Kaffeetassen abgewaschen und den Pausenplatz gereinigt. Nach getaner Arbeit dankte der Präsident allen Beteiligten, inklusive der helfenden Frauen, für den tollen Einsatz und den immerhin weit über 850 verkauften Güggeli Portionen.

Jetzt freuen wir uns auf den nächsten Anlass dem "Grotto Ticinese" vom 8./9. September.