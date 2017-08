Am vergangenen Dienstag durften 13 Bewohnende des Seniorenzentrum Weiningen einen Ausflug in den Chriesihoger in Unterengstringen unternehmen. Begleitet wurden sie von zehn Angehörigen des Zivilschutzes der Region Dietikon sowie von vier Betreuungspersonen aus dem Seniorenzentrum. Bei sommerlichen Temperaturen genossen die Seniorinnen und Senioren an ihrem Ausflugsziel Kaffee und Kuchen und versprühten beste Laune. Anstecken davon liessen sich auch die Zivilschutzangehörigen und die Betreuungspersonen. Wieder zuhause angekommen, waren sich alle einig: « Das war ein toller Ausflug.»

Im laufenden Jahr hat der Zivilschutz der Region Dietikon bereits mehrere gemeinnützige Einsätze geleistet. So hat er an einem Grillnachmittag im Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon mitgeholfen und die Seniorinnen und Senioren an einem Ausflug nach Bremgarten begleitet. Zudem haben jeweils fünf Zivilschutzangehörige das Pflegepersonal im Alters- und Gesundheitszentrum Dietikon zweimal je eine Woche in ihrer Arbeit unterstützt.

Esther Pioppini